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На список России в Госдепе США пообещали свой список

21 декабря 2021, 01:30  •  88 • Политика
В Госдепартаменте США заявили, что составят свой перечень того, что их беспокоит в действиях России.
США вместе с европейскими союзниками и партнёрами составят свой список "обеспокоенностей". По словам представителя американского Госдепа Неда Прайса, на список, представленный Россией, американская сторона подготовит свой.
В частности, Вашингтон намерен перечислить то, какие действия Москвы вызывают у них обеспокоенность. Прайс подчеркнул, что в списке будет указано то, что, по мнению Запада, наносит вред общим интересам и ценностям.
При этом в Госдепе не стали уточнять сроки, когда будет представлен список.
На данный момент, также не преминул добавить Прайс, Соединённые Штаты пока не видят в действиях России ничего, что снизило бы имеющуюся обеспокоенность.
Гарантии безопасности
На прошлой неделе МИД России представил проекты документов, которые предлагается согласовать с США и НАТО. Москва, в частности, выступает за документальное подтверждение гарантий безопасности.
В документах содержится предложение не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию участников договора. Кроме того, договор предполагает письменные гарантии нерасширения НАТО на Восток, в том числе за счёт бывших республик СССР.
Дипломаты России объявили о готовности немедленно приступить к обсуждению документов. Однако пока представители Запада увиливают от диалога. Так, в Европе уклончиво ответили на предложение России по гарантиям безопасности. Вместо варианта Москвы Брюссель предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах.

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