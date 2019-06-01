|
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
01 июня 2019, 02:24 • 35 • Политика
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые (для себя, конечно) созвал собрание СНБО. Однако там не досчитались одного участника – оказалось, не пригласили генпрокурора Незалежной Юрия Луценко.
О том, что глава украинского надзорного ведомства не был приглашен на первое собрание Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган. Она написала о неприятном происшествии в своем фейсбуке.
Сарган отметила, что даже бросилась проверять – не был ли ее начальник исключен из списков состава СНБО. Убедившись, что это не так, она удивилась, что его не оказалось в числе приглашенных.
Тем не менее представительница генпрокурора решила оправдать его отсутствие, представив дело так, что оно было ненамеренным игнорированием Луценко командой Зеленского. "Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2019, 19:24
|
25 мая 2019, 04:39
|
25 мая 2019, 20:54
|
27 мая 2019, 01:54
|
29 мая 2019, 06:09
|
31 мая 2019, 06:54
|
25 мая 2019, 23:54