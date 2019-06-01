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На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного

01 июня 2019, 02:24  •  35 • Политика
Новый президент Украины Владимир Зеленский впервые (для себя, конечно) созвал собрание СНБО. Однако там не досчитались одного участника – оказалось, не пригласили генпрокурора Незалежной Юрия Луценко.
О том, что глава украинского надзорного ведомства не был приглашен на первое собрание Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган. Она написала о неприятном происшествии в своем фейсбуке.
Сарган отметила, что даже бросилась проверять – не был ли ее начальник исключен из списков состава СНБО. Убедившись, что это не так, она удивилась, что его не оказалось в числе приглашенных.
Тем не менее представительница генпрокурора решила оправдать его отсутствие, представив дело так, что оно было ненамеренным игнорированием Луценко командой Зеленского. "Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган.

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