На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного

О том, что глава украинского надзорного ведомства не был приглашен на первое собрание Совета нацбезопасности и обороны Украины, сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган. Она написала о неприятном происшествии в своем фейсбуке.

Сарган отметила, что даже бросилась проверять – не был ли ее начальник исключен из списков состава СНБО. Убедившись, что это не так, она удивилась, что его не оказалось в числе приглашенных.

Тем не менее представительница генпрокурора решила оправдать его отсутствие, представив дело так, что оно было ненамеренным игнорированием Луценко командой Зеленского. "Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - написала Сарган.