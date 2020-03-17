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На создание вакцины от коронавируса нужен год. Откуда она у американцев?

17 марта 2020, 16:35  •  92 • Политика
В США готовы приступить к испытанию вакцины от коронавируса на людях. Однако эксперты не могут понять главного: при нормальном сроке разработки вакцины от полугода до года лекарство появилось у американцев уже сейчас. Как это произошло? Откуда она у них, интересуется, в частности, военный эксперт Игорь Никулин.
В США исследователи из Вашингтонского научно-исследовательского университета в Сиэтле начали испытания сыворотки против коронавируса на людях. По данным Associated Press, экспериментальная вакцина уже была введена четырём человекам. Сыворотку планируется испытать на 45 добровольцах возрастом от 18 до 55 лет. Уточняется, что некоторым будет вводиться также повышенная доза сыворотки, чтобы понять, сколько именно необходимо в дальнейшем вводить доз людям.
Руководитель эксперимента доктор Лиза Джексон заявила, что вакцина под названием mRNA-1273 была разработана за 42 дня в той части США, где было диагностировано больше всего заражений.
Она отметила, что после успешного опыта на мышах теперь необходимо проверить сыворотку на людях. Доктор также уточнила, что экспериментальная сыворотка не содержит COVID-19, поэтому при вакцинировании нет опасности заражения коронавирусной инфекцией.
Однако открытым остаётся вопрос, откуда так быстро появилась вакцина, если на её разработку уходит до года или даже больше времени. Об этом, в частности, в беседе с Царьградом говорил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин. Он напомнил: получение вакцины против любого штамма - дело довольно долгое, на это уходит как минимум год, если не больше. Однако интересно, что американцы и британцы готовы её внедрять уже сейчас.
Получается, что она была создана заранее? - задал свой вопрос эксперт.
И это тем более не укладывается в версию о природном происхождении штамма.
Понятно, кому это выгодно. Уже очевидно, что к апрелю мировая экономика покажет спад на триллион долларов, то есть активы подешевеют и их можно будет скупать. А это очень выгодно хозяевам мировых денег: ради трёхсот процентов прибыли капитал пойдёт на любые преступления, - считает военный эксперт.

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