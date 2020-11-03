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«На совести преступника четыре жертвы»: увеличилось число погибших и пострадавших в результате теракта в Вене
03 ноября 2020, 19:45 • 114 • В мире
Число жертв произошедшего накануне теракта в Вене увеличилось до четырёх человек. В больнице скончался мужчина, получивший несколько пулевых ранений в грудь, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Он добавил, что всего в результате нападения пострадали 22 человека. Также в МВД проинформировали, что в ходе спецоперации были задержаны 14 человек из окружения стрелка, ликвидированного накануне сотрудниками полиции.
AFP © JOE KLAMAR
Число жертв теракта в Вене возросло до четырёх, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. По данным издания Heute, в больнице скончался 21-летний мужчина, получивший четыре пулевых ранения в грудь.
«На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены», — цитирует ТАСС Нехаммера.
В ходе пресс-конференции министр внутренних дел уточнил, что полиция провела серию обысков в Вене и Нижней Австрии и задержала 14 человек из ближайшего окружения ликвидированного накануне террориста.
Нехаммер добавил, что следствие в том числе рассматривает версию того, что нападавший мог действовать один. По его словам, специалисты продолжают изучать видеозаписи, предоставленные полиции очевидцами событий.
Ранее глава полиции Вены Герхард Пюрстль сообщал о трёх жертвах — двух мужчинах и женщине. Кроме того, в полиции города уточнили, что среди раненых оказался сотрудник правоохранительных органов.
Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в центре Вены произошла серия нападений с применением огнестрельного оружия. Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе, последующие пять также были зафиксированы в центральных районах города.
Власти страны признали атаку террористическим актом. Австрийская полиция ликвидировала одного нападавшего и позднее сообщила, что остальным удалось скрыться. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что открывшие стрельбу были хорошо вооружены и подготовлены.
«Один преступник был нейтрализован, остальные преступники продолжают оставаться в бегах. Они очень хорошо вооружены, имеют автоматическое оружие, профессионально подготовлены. Это определённо теракт», — приводит его слова РИА Новости.
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Ночью местные СМИ сообщили о задержании четверых подозреваемых, однако глава МВД страны не подтвердил эту информацию. Нехаммер предупредил жителей о вероятности новых нападений и попросил по возможности не выходить на улицу.
Позже газета Kronen Zeitung сообщила, что один из подозреваемых по делу о теракте был задержан в городе Линц. По данным издания, мужчина не оказал сопротивления.
После атаки в стране были усилены меры безопасности. К охране ряда городских объектов в Вене были привлечены военные. Также стало известно, что Австрия по согласованию с соседними странами усилила контроль на границах.
Власти попросили граждан избегать общественных мест, а также сообщили об отмене школьных занятий 3 ноября. Правительство Австрии объявило со вторника по четверг общенациональный траур.
Кроме того, Карл Нехаммер сообщил, что по меньшей мере один террорист, открывший стрельбу по мирным жителям, симпатизировал группировке «Исламское государство»*.
«Установленный преступник был вооружён поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ», — цитирует его ТАСС.
В свою очередь, газета Falter писала, что нейтрализованный полицией террорист имел албанские корни и ранее уже попадал в поле зрения спецслужб, так как был в списке лиц, намеревавшихся уехать воевать в Сирию.
Австрийское агентство печати со ссылкой на главу МВД страны сообщало, что ликвидированный террорист был досрочно освобождён в Австрии после тюремного срока за попытку примкнуть к ИГ в Сирии, а также имел двойное гражданство — Австрии и Северной Македонии.
По словам посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, диппредставительство не располагает данными о том, что среди пострадавших в результате теракта есть россияне. Он добавил, что никто из сотрудников российских представительств, работающих в Австрии, также не пострадал.
Дипломат уточнил, что после инцидента были усилены меры по охране российского посольства в стране. Любинский добавил, что после произошедшего Москва и Вена усилят сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
«Отмечено в телеграмме соболезнований президента России: готовность к самому тесному взаимодействию в борьбе с терроризмом. Я думаю, что это направление будет получать новое развитие в наших двухсторонних связях. И эту установку мы уже реализуем на практике», — цитирует его РИА Новости.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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