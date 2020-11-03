«На совести преступника четыре жертвы»: увеличилось число погибших и пострадавших в результате теракта в Вене

Число жертв произошедшего накануне теракта в Вене увеличилось до четырёх человек. В больнице скончался мужчина, получивший несколько пулевых ранений в грудь, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Он добавил, что всего в результате нападения пострадали 22 человека. Также в МВД проинформировали, что в ходе спецоперации были задержаны 14 человек из окружения стрелка, ликвидированного накануне сотрудниками полиции.

Число жертв теракта в Вене возросло до четырёх, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер. По данным издания Heute, в больнице скончался 21-летний мужчина, получивший четыре пулевых ранения в грудь.

«На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены», — цитирует ТАСС Нехаммера.

В ходе пресс-конференции министр внутренних дел уточнил, что полиция провела серию обысков в Вене и Нижней Австрии и задержала 14 человек из ближайшего окружения ликвидированного накануне террориста.

Нехаммер добавил, что следствие в том числе рассматривает версию того, что нападавший мог действовать один. По его словам, специалисты продолжают изучать видеозаписи, предоставленные полиции очевидцами событий.

«Изученные до настоящего времени видеоматериалы не дают указаний на второго преступника... Пока мы не можем окончательно сказать, сколько преступников несут ответственность за содеянное», — сообщил Нехаммер.

Ранее глава полиции Вены Герхард Пюрстль сообщал о трёх жертвах — двух мужчинах и женщине. Кроме того, в полиции города уточнили, что среди раненых оказался сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, вечером в понедельник, 2 ноября, в центре Вены произошла серия нападений с применением огнестрельного оружия. Первая атака произошла у здания синагоги на Зайтенштеттенгассе, последующие пять также были зафиксированы в центральных районах города.

Власти страны признали атаку террористическим актом. Австрийская полиция ликвидировала одного нападавшего и позднее сообщила, что остальным удалось скрыться. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что открывшие стрельбу были хорошо вооружены и подготовлены.

«Один преступник был нейтрализован, остальные преступники продолжают оставаться в бегах. Они очень хорошо вооружены, имеют автоматическое оружие, профессионально подготовлены. Это определённо теракт», — приводит его слова РИА Новости.

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Ночью местные СМИ сообщили о задержании четверых подозреваемых, однако глава МВД страны не подтвердил эту информацию. Нехаммер предупредил жителей о вероятности новых нападений и попросил по возможности не выходить на улицу.

Позже газета Kronen Zeitung сообщила, что один из подозреваемых по делу о теракте был задержан в городе Линц. По данным издания, мужчина не оказал сопротивления.

После атаки в стране были усилены меры безопасности. К охране ряда городских объектов в Вене были привлечены военные. Также стало известно, что Австрия по согласованию с соседними странами усилила контроль на границах.

Власти попросили граждан избегать общественных мест, а также сообщили об отмене школьных занятий 3 ноября. Правительство Австрии объявило со вторника по четверг общенациональный траур.

Кроме того, Карл Нехаммер сообщил, что по меньшей мере один террорист, открывший стрельбу по мирным жителям, симпатизировал группировке «Исламское государство»*.

«Установленный преступник был вооружён поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, газета Falter писала, что нейтрализованный полицией террорист имел албанские корни и ранее уже попадал в поле зрения спецслужб, так как был в списке лиц, намеревавшихся уехать воевать в Сирию.

Австрийское агентство печати со ссылкой на главу МВД страны сообщало, что ликвидированный террорист был досрочно освобождён в Австрии после тюремного срока за попытку примкнуть к ИГ в Сирии, а также имел двойное гражданство — Австрии и Северной Македонии.

По словам посла РФ в Австрии Дмитрия Любинского, диппредставительство не располагает данными о том, что среди пострадавших в результате теракта есть россияне. Он добавил, что никто из сотрудников российских представительств, работающих в Австрии, также не пострадал.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы повторить призыв австрийских властей к нашим соотечественникам в данном случае: без острой необходимости не выходить из дома и проявлять максимальную осторожность», — отметил посол.

Дипломат уточнил, что после инцидента были усилены меры по охране российского посольства в стране. Любинский добавил, что после произошедшего Москва и Вена усилят сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

«Отмечено в телеграмме соболезнований президента России: готовность к самому тесному взаимодействию в борьбе с терроризмом. Я думаю, что это направление будет получать новое развитие в наших двухсторонних связях. И эту установку мы уже реализуем на практике», — цитирует его РИА Новости.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.