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На соратника Навального слили стыдный "компромат": "Стучал..."

28 января 2021, 14:50  •  197 • Политика
На одного из главных соратников Алексея Навального в Сети слили неприятный "компромат". "Очевидцы" в красках рассказали, как рано утром Илья Яшин "стучал в дверь Красносельского МВД". По непроверенной информации, оппозиционер "умолял провести у него обыск".
Соцсети с присущим им сарказмом отреагировали на прошедшие в Москве обыски среди ближайшего окружения Алексея Навального. В новостях не фигурировал Илья Яшин, но пользователи "Твиттера" поделились "секретной информацией":
Всё утро Илья Яшин стучался в дверь Красносельского МВД и умолял провести у него обыск. Те притворились, что у них переучёт, смотрели по очереди в глазок и мерзко хихикали,
- пишет юмористический аккаунт "А вот мой яндекс кошелёк".
Комментаторы не отстают и соревнуются в остроумии: "Работаю в ОМВД Красносельского района. В 4 утра какой-то *** пришел с вещмешком, набитый панкейками и бутылками смузи. Требовал закрыть в ИВС и побить палками по ягодицам. Псих какой-то, вызвали скорую", - сообщает Fishman.
Напомним, накануне в Москве прошла серия обысков у Навального и связанных с ним людей. Так, юрист ФБК (включён в список иностранных агентов) Иван Жданов сообщил, что с обысками пришли и в квартиру Юлии Навальной.
Супруга блогера сейчас живёт в квартире у метро "Автозаводская". Сама Навальная засняла, как к ней в квартиру кто-то ломится, на стуки из-за двери женщина кричит, что ждёт адвоката.
Ранее сообщалось, что в квартире Навального в Марьино также были проведены обыски.

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