На соратника Навального слили стыдный "компромат": "Стучал..."

Соцсети с присущим им сарказмом отреагировали на прошедшие в Москве обыски среди ближайшего окружения Алексея Навального. В новостях не фигурировал Илья Яшин, но пользователи "Твиттера" поделились "секретной информацией":

Всё утро Илья Яшин стучался в дверь Красносельского МВД и умолял провести у него обыск. Те притворились, что у них переучёт, смотрели по очереди в глазок и мерзко хихикали,

- пишет юмористический аккаунт "А вот мой яндекс кошелёк".

Комментаторы не отстают и соревнуются в остроумии: "Работаю в ОМВД Красносельского района. В 4 утра какой-то *** пришел с вещмешком, набитый панкейками и бутылками смузи. Требовал закрыть в ИВС и побить палками по ягодицам. Псих какой-то, вызвали скорую", - сообщает Fishman.

Напомним, накануне в Москве прошла серия обысков у Навального и связанных с ним людей. Так, юрист ФБК (включён в список иностранных агентов) Иван Жданов сообщил, что с обысками пришли и в квартиру Юлии Навальной.

Супруга блогера сейчас живёт в квартире у метро "Автозаводская". Сама Навальная засняла, как к ней в квартиру кто-то ломится, на стуки из-за двери женщина кричит, что ждёт адвоката.

Ранее сообщалось, что в квартире Навального в Марьино также были проведены обыски.



