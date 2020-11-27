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На смену Касьянову готовят молодого преемника

27 ноября 2020, 00:25  •  97 • Политика
Михаил Касьянов. Фото: AP/TASS
Однако экс-премьер совсем не рад такой перспективе
Уже в будущем году состоятся выборы в Госдуму. Предвыборный период – излюбленное время оппозиционеров, когда они всеми силами стараются раскачать лодку и дестабилизировать ситуацию в стране. Впрочем, несмотря на чрезвычайно сложный период, Россия справляется с вызовами коронавируса и успешно преодолевает последствия экономического кризиса.
Оппозиция под плохо прикрытым руководством западных кураторов уже не раз и не два пыталась опрокинуть Россию и устроить здесь майдан. Однако российский народ продолжает консолидироваться вокруг действующего лидера Владимира Путина и в большинстве своем не смотрит в сторону прозападных политиков, мечтающих перехватить власть.
Проект "Навальный" с треском провалился. Взлетевший на фоне популярности в интернете оппозиционер растерял весь свой политический капитал и скатился до обычного охаивающего государство блогера. Чего стоит одна история с "отравлением", о которой уже ходят анекдоты.
Из-за провала Алексея Навального зарубежные стратеги оказались в достаточно сложном положении. Но упустить такой шанс, как предвыборная суматоха, они не могут. А значит российской оппозиции нужна новая фигура.
Журналисты издания "News 24-7", ссылаясь на информацию, полученную от небезызвестной спутницы Навального в томском вояже Марии Певчих, пишут, что на авангардные позиции в скором времени должен выйти молодой политик Илья Яшин.
Яшин пока не был замечен в громких делах – он является обычным муниципальным московским депутатом. Также известно, что политик всецело предан прозападным взглядам и с огромным рвением примется реализовывать установки Запада, если сумеет разжиться соответствующими полномочиями.
По замыслу зарубежных кураторов, Яшин получит в полное управление партию ПАРНАС, которую до сегодняшнего времени возглавляет Михаил Касьянов.
Касьянов некогда был на отличном счету у жаждущих раскачать Россию сил, однако его время прошло. Бывший премьер-министр по старой памяти еще пользуется уважением у старой плеяды оппозиционеров, однако для решения современных задач он больше не пригоден.
Несмотря на то, что заокеанские управленцы уже решили судьбу Касьянова, он до последнего будет сражаться за свое политическое детище.
А вот Яшин с радостью забьет последний гвоздь в гроб старшего "товарища" по пятой колонне. По имеющимся данным, политик активно ведет переговоры и выстраивает схему работы ПАРНАСа на грядущих выборах. Если Яшину будет сопутствовать удача, скорее всего, вся российская внесистемная оппозиция пойдет на выборы в Госдуму от ПАРНАСа.
Остается вопрос – какую роль в таком случае будет играть раздутый герой оппозиции Алексей Навальный.

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