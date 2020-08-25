На смену «делу Скрипалей» приходит «дело Навального»

Запад надеется найти в Навальном человека, который возглавит всеобщий протест против действующей власти в России

С момента перемещения Алексея Навального 22 августа из клиники в Омске в берлинскую клинику «Шарите» политические страсти вокруг него разогреваются с невероятной скоростью.

Сразу по прибытии в клинику Навального обследовали и заключили, что «он является жертвой отравления». Как заявили немецкие специалисты, «субстанция отравляющего вещества не ясна, но оно относится к группе ингибиторов холинэстеразы». Вслед за этим появилось письмо канцлера Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хейко Мааса к российскому правительству. В письме говорится : «В связи с выдающейся ролью господина Навального в российской политической оппозиции власти России настоятельно призываются полностью расследовать это преступление, причем в режиме полной прозрачности. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. Мы надеемся, что г-н Навальный выздоровеет».

Одновременно немецкие СМИ развернули кампанию вокруг «дела Навального», которая своим размахом мгновенно напомнила грандиозный шум вокруг «дела Скрипалей». Информационные залпы производятся из многих орудий – от претендующих на объективность публикаций вроде «Что нужно знать об Алексее Навальном» (Deutsche Welle) до крайне агрессивных наподобие статьи «Путин ненавидит свой народ» (Bild).

Палата Навального в «Шарите» охраняется служащими криминальной полиции (БКА); в Германии это делается лишь в случаях с членами правительства или высокопоставленными иностранными гостями. Навальный объявлен «гостем канцлера», хотя никакого формального решения по этому поводу не принималось. Несколько стран предложили ему политическое убежище. Советник Трампа по национальной безопасности США О’Брайен заявил, что, если отравление подтвердится, это может повлиять на отношения Вашингтона и Москвы.

Сайт политической критики NachDenkSeiten пишет: «Дело Навального» превращено в предлог для раскручивания нового этапа истерии против России… Как и в прошлом, на Россию без убедительных доказательств вешают все мыслимые грехи. Перечень грехов выглядит бесконечным: здесь и вмешательство в выборы в США, и причастность к атакам отравляющими газами в Сирии, и появление русских хакеров в интернет-сетях бундестага, и «дело Скрипалей»... Всё бездоказательно » .

Информационная работа «по Навальному» ведётся на Западе сразу по двум направлениям. Одновременно с возбуждающими рассказами о злонамеренности России появляются публикации, задача которых, показав бессилие Запада перед Москвой, вызвать взрыв возмущения российскими властями. Süddeutsche Zeitung в статье «Путин господствует в эскалации» пишет: «Начиная с убийства русского беглеца в Тиргартене, преступлений русской солдатни в Ливии, угрозы интервенции в Белоруссии и кончая отравлением Навального, везде [немецкое] федеральное правительство предпринимает усилия, ведет переговоры и грозит, но результат всегда один – у Германии нет рычагов, чтобы заставить Путина заплатить… Остается разочаровывающий опыт: выясняется, что Путин господствует в эскалации. Он готов нарушать правила и применять насилие. Он решает, какой будет следующая проблема и будет ли эта проблема решена. Кто хочет разорвать этот заколдованный круг, должен идти на риск».

Крупнейший немецкий таблоид Bild идёт еще дальше и завуалированно требует военного вмешательства в политику России: «Демократия в Белоруссии должна быть у Путина отвоевана. Войны, которые он ведет в Сирии и на Украине, могут быть закончены лишь выступлением против него».

NachDenkSeiten сравнивает реакцию западных СМИ на «дело Навального» и на дело Джулиана Ассанжа. Основатель сайта WikiLeaks окончательно доведен в британской тюрьме до полной потери здоровья и из последних сил борется за свою жизнь. Последние ролики, показывающие свидания с Ассанжем его адвоката, вызывают содрогание, но это не вызывает никакой реакции западных радетелей о правах человека.

Запад начал новую серию бесконечного сериала о России как «империи зла». Масштабы, до которых будет раздуто «дело Навального», скорее всего, превзойдут масштабы «дела Скрипалей»; Ангела Меркель будет играть здесь роль, подобную роли Терезы Мэй в Великобритании. И этому есть понятное объяснение.

Сейчас в Германии нарастает мощный общественный протест против политики канцлера. В протесте соединяется недовольство иммиграционной политикой Меркель, социально-экономическим положением значительных групп населения, восточной политикой Берлина. Инициативы протеста рождаются в разных точках Германии и начинают объединяться. Влиятельная общественная организация Initiative Querdenken 711 («Мыслящие поперек 711») созывает 29 августа массовый митинг в Берлине, в котором, по предварительным оценкам, примут участие более 1 млн. человек со всей страны. Крупные немецкие СМИ игнорируют работу по подготовке митинга, но Меркель, зная, что дело серьёзно, готовится к отражению наступления. Это видно по тому, как она реагирует на «дело Навального». Москве не следует ждать потепления отношений с Берлином.

«Гость канцлера» Навальный используется не только для нагнетания в обществе антироссийских страстей, как это было со Скрипалями. Сейчас всё зависит от исхода его лечения. Если оно завершится успешно и Навальный обретет полную дееспособность, из него будут делать «лидера российской оппозиции», как сделали из эмигрантки Тихановской «национального лидера» для Белоруссии.