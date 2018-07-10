На смену Борису: новым главой МИД Великобритании назначен Джереми Хант

Джереми Хант назначен новым министром иностранных дел Великобритании. Ранее он занимал пост главы Минздрава, а до этого руководил Министерством культуры, СМИ и спорта. Хант уже заявил о намерении поддержать премьер-министра Терезу Мэй в переговорах с Брюсселем по брекситу. Его предшественник Борис Джонсон подал в отставку 9 июля из-за принципиального несогласия с Мэй по вопросам выхода страны из ЕС. Как считает бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, правительственный кризис окажет серьёзное влияние на экономику страны.

Новым руководителем внешнеполитического ведомства Великобритании назначен экс-глава Минздрава Джереми Хант. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра. На данном посту он сменил Бориса Джонсона, который ушёл в отставку из-за разногласий с главой правительства Терезой Мэй по поводу выхода страны из ЕС.

Нынешний министр иностранных дел Соединённого Королевства возглавлял Минздрав с 2012 года. СМИ отмечают, что таким образом 51-летний Хант дольше всех остальных членов правительства находился на одной и той же должности. При этом его реформы в области здравоохранения не раз подвергались критике. Так, в 2016 году произошёл конфликт между Хантом, Британской медицинской ассоциацией и врачами из-за новых контрактов для молодых специалистов, которые подразумевали увеличение рабочих часов при сохранении прежней зарплаты. Из-за этого медики впервые за несколько десятков лет существования Национальной службы здравоохранения (NHS) устроили забастовку.

Джереми Ханта также критиковали за стремление включить в систему медицинского страхования лечение гомеопатией и реформировать NHS по американскому образцу.

Помимо этого, при нём британская служба здравоохранения испытывала затруднения с бюджетом, из-за чего постоянно откладывались операции и задерживался ремонт больниц. Учитывая все эти факторы, политологи прогнозировали скорую отставку Ханта.

До Минздрава он руководил Министерством культуры. В частности, при его участии шла подготовка к Олимпийским играм, которые проходили в Лондоне. При этом в парламенте Джереми Хант — с 2005 года. Тогда он попал в теневое правительство консерваторов, заняв сначала должность помощника министра здравоохранения по делам инвалидов, а затем, в 2007 году, — министра культуры, СМИ и спорта.

Образование политик получил в колледже Магдалины Оксфордского университета, где изучал философию, политологию и экономику. Одновременно с ним в Оксфорде учились Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон.

Эксперты отмечают, что на пост главы МИД Хант пришёл в очень непростое время из-за дискуссий по брекситу. Примечательно, что изначально, до референдума, политик выступал против выхода Великобритании из Евросоюза. Однако позднее он изменил позицию и даже критиковал ряд крупных компаний, угрожавших перенести своё производство за пределы Британии, если Лондон в ближайшее время не договорится об условиях выхода из ЕС.

«Моя основная задача в этот чрезвычайно важный для нашей страны период — оказать устойчивую поддержку премьер-министру в достижении соглашения с ЕС (по брекситу. — RT) на основе стратегии, согласованной в минувшую пятницу кабинетом министров в Чекерсе (резиденция британского премьера. — RT)», — сказал Хант в интервью Sky News.

Отметим, что в минувшую пятницу, 6 июля, в Чекерсе был согласован план выхода Великобритании из Евросоюза. Как заявляет Тереза Мэй, документ направлен на сохранение торговли с ЕС и отвечает интересам бизнеса. Однако в кабмине её мнение разделили не все, что стало причиной отставки не только Джонсона, но и министра по вопросам брексита Дэвида Дэвиса. Полный вариант британской стратегии будет опубликован в четверг, 12 июля.

Кабинет министров Великобритании на встрече, посвящённой составлению плана по брекситу. Резиденция премьер-министра, 6 июля 2018 года

Reuters

Хант также рассказал, каким видит Соединённое Королевство после брексита. По его словам, сейчас государство находится в таком временном отрезке, когда весь мир размышляет, какое место займёт Британия после 29 марта 2019 года. «Я хочу заверить, что Великобритания останется надёжным союзником, страной, которая будет отстаивать значимые для народа этой страны ценности, и её голос будет мощно и уверенно звучать во всём мире», — пояснил он.

В то же время новый министр иностранных дел поблагодарил своего предшественника. По его словам, Джонсон был одной из важнейших движущих сил британской политики. В частности, Хант упомянул организацию экс-главой МИД чрезвычайно важной ответной реакции на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Отметим, Лондон продолжает бездоказательно обвинять Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва неоднократно предлагала британским коллегам сотрудничать в расследовании этого дела, однако власти Соединённого Королевства игнорируют заявления РФ.

«Временная фигура»

Великобритания столкнулась с масштабным правительственным кризисом. Об этом заявил бывший мэр Лондона Кен Ливингстон. По его словам, нынешние политические процессы затронут экономическое развитие Соединённого Королевства.

«Теряя гегемонию»: почему США обвинили Россию в попытках дестабилизации НАТО «На моей памяти ещё не было такого, чтобы правительство Великобритании переживало подобный кризис. Сейчас совершенно невозможно предсказать, что будет происходить через несколько месяцев или в следующем году. Сохранит ли кабмин свои позиции? Мы не знаем. Выйдем ли мы из ЕС окончательно? Непонятно. Честно говоря, впервые наблюдаю такое за всю свою политическую карьеру. Подозреваю, что эти процессы окажут серьёзное влияние на экономику страны.

Станут ли мировые корпорации вкладывать деньги в развитие Британии, когда страна в таком положении? Пока нет такого человека (ни с одной из сторон), который смог бы объединить Консервативную партию. Возможно, Тереза Мэй и продержится до парламентских выборов, но они могут состояться в этом году», — пояснил Ливингстон в беседе с RT.

По мнению Ливингстона, в таком случае весьма вероятно, что следующим премьер-министром станет лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, поскольку тори не смогут преодолеть раскол в Консервативной партии. Именно ему, таким образом, придётся вести переговоры с Брюсселем по брекситу.

Назначение Ханта — временное, поскольку у него нет реальных перспектив на будущее. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Что касается Ханта, то он скорее чиновник, чем политик. Его назначение можно объяснить тем, что на какой-то период времени Терезе Мэй нужен такой министр иностранных дел, который не будет ей ни в чём возражать.

Это назначение не оправдано в качестве работы на перспективу. Но вполне может иметь смысл, если говорить о сегодняшнем дне. На этот пост должен был прийти человек, который ни на что особенно и не претендует, потому что ситуация вокруг правительства Мэй непонятна. Он может уйти в отставку уже в ближайшее время. В связи с этим никто из серьёзных людей просто не согласится занять такую должность. Хант — та кандидатура, которая не должна была быть слишком самостоятельной. И она явно носит временный характер», — заявил Брутер в разговоре с RT.

Он также отметил, что Джонсон был харизматичным лидером, который стал министром иностранных дел только потому, что большинство людей в партии считали его слишком непредсказуемым для должности премьер-министра.

По мнению политолога Дэвида Ванса, британский кабинет министров во главе с Терезой Мэй переживает сложные времена. Поэтому власти всеми силами пытаются отвлечь внимание общественности от насущных проблем.

«Правительство Терезы Мэй, по всей видимости, одержимо идеей во всём обвинить Россию. На мой взгляд, таким образом они пытаются отвлечь внимание от других, более важных тем. Складывается впечатление, что Тереза Мэй готова говорить о чём угодно, только не о проблемах в своём правительстве. И неудивительно, что власти поднимают шумиху вокруг инцидента в Эймсбери. Таким образом кабмин отвлекает внимание от того, что правительство переживает непростые времена», — сказал Ванс в эфире RT.