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На случай "если не договоримся": Путин ответил Лукашенко на призыва "решить проблемы" до Нового года - видео

25 декабря 2018, 19:24  •  64 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал не тащить в новый год проблемы между Россией и Белоруссией. "Если и не договоримся, то хотя бы послушаем друг друга", - ответил ему президент России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с Россией тесны, как ни у кого, а все имеющиеся между странами проблемы вполне решаемы. Он добавил, что было бы неплохо это сделать до праздников, чтобы не тащить эти проблемы в новый год.
Лукашенко подчеркнул, что на пути в будущее России и Белоруссии естественным образом возникают проблемы, но они совершенно несопоставимы с теми достижениями, которых удалость достичь благодаря сотрудничеству Минска и Москвы. Что же касается проблем, то их вполне можно решить, так как обе стороны с ними очень хорошо знакомы.
"Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год", - сказал президент Белоруссии.
"Если и не договоримся, то хотя бы послушаем друг друга", - ответил ему президент России.
Напомним, что 25 декабря в Москве состоялся новый раунд переговоров лидеров России и Белоруссии. Руководители двух стран встретились в Кремле в компании своих министров.
Александр Лукашенко приехал в Кремль и предложил «не тащить проблемы в новый год».
Путин сказал, что «если и не договоримся, то хотя бы послушаем друг друга» pic.twitter.com/Ec7RBekl8z
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2018 г.

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