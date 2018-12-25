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На случай "если не договоримся": Путин ответил Лукашенко на призыва "решить проблемы" до Нового года - видео
25 декабря 2018, 19:24 • 64 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал не тащить в новый год проблемы между Россией и Белоруссией. "Если и не договоримся, то хотя бы послушаем друг друга", - ответил ему президент России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с Россией тесны, как ни у кого, а все имеющиеся между странами проблемы вполне решаемы. Он добавил, что было бы неплохо это сделать до праздников, чтобы не тащить эти проблемы в новый год.
Лукашенко подчеркнул, что на пути в будущее России и Белоруссии естественным образом возникают проблемы, но они совершенно несопоставимы с теми достижениями, которых удалость достичь благодаря сотрудничеству Минска и Москвы. Что же касается проблем, то их вполне можно решить, так как обе стороны с ними очень хорошо знакомы.
Напомним, что 25 декабря в Москве состоялся новый раунд переговоров лидеров России и Белоруссии. Руководители двух стран встретились в Кремле в компании своих министров.
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