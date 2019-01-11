На случай провала - "вторжение России": В Сети раскусили предвыборный "план Б" Порошенко

Россия может напасть между первым и вторым турами выборов на Украине, заявил украинский замминистра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак. В Сети оценили данное заявление, отметив, что это и является подтверждением тому, что в Киеве готовят провокационный предвыборный "план Б" для Петра Порошенко.

Украинский президент Пётр Порошенко может устроить провокацию во время выборной кампании. Таким мнением делятся пользователи Сети после заявления украинского замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака. Тот сообщил о якобы готовящемся "вторжении России" между первым и вторым выборными турами.

По его словам, наиболее опасным и идеальным, с точки зрения исполнения внешней провокации, будет срок между первым и вторым турами выборов, если будет второй тур.

"Бандеровские холопы получили приказ из Госдепа в случае проигрыша Порошенко устроить провокацию и не отдавать власть", - заметили на это пользователи Сети.

Блогеры отмечают, что под заявлениями о внешней угрозе Киеву будет проще скрыть провал на выборах действующего лидера страны.

Напомним, что выборы президента в Незалежной запланированы на 31 марта.