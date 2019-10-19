«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю

Силы специальных операций армии США намерены «приспосабливаться к соперничеству с Россией и Китаем» и готовиться к участию в крупномасштабных боевых действиях. Об этом говорится в опубликованной стратегии американского армейского спецназа. Командование, которому подчинены элитные подразделения американской армии, намеревается использовать «стремительно развивающиеся технологии и прорывные концепции» для достижения преимущества перед вероятными противниками. Однако эксперты полагают, что американский спецназ вряд ли будет эффективен в случае конфликта с такими странами, как РФ и КНР. Аналитики считают, что подобные формулировки рассчитаны на внутреннего пользователя.

Командование специальных операций американских Сухопутных войск опубликовало новый доктринальный документ — Стратегию сил специальных операций армии США. Она определяет задачи и цели, которые, по мнению руководства Пентагона, стоят перед армейскими спецподразделениями сейчас, а также принципы реформирования вооружённых сил, благодаря которым можно этих целей достичь в будущем.

По мнению командования, в подчинении которого находятся «зелёные береты», армейские рейнджеры и 1-е оперативное подразделение войск специального назначения «Дельта» (всего 4 тыс. человек), в настоящее время одна из главных их задач — противостояние России и Китаю.

«Между великими державами разворачивается соперничество. Следовательно, в настоящий момент мы находимся в состоянии конфликта. Характер боевых действий меняется, а значит, будем меняться и мы. Мы остаёмся готовыми вести — и ведём — борьбу против организаций, практикующих насильственный экстремизм, и в то же время приспосабливаемся к соперничеству с Россией и Китаем, а также готовимся к участию в военных действиях в составе объединённых сил», — подчёркивается в стратегии.

В документе отмечается, что подразделения американского спецназа будут смещать «акцент с комплектования баз передового развёртывания на живучесть и успешность в условиях крупномасштабных боевых операций».

Россия как противник

Это не первое заявление со стороны армейского командования специальных операций, в котором Россия отнесена в разряд потенциальных противников. 13 октября генерал-майор Курт Соннтаг, начальник центра передового опыта ССО армии США, назвал Россию в числе противников, к противостоянию с которыми нужно готовить американских спецназовцев.

«Нам нужно дополнительно развить нашу сильную сторону — способность работать совместно с силами наших партнёров, развивая при этом их потенциал и обеспечивая как им, так и себе преимущество перед нашими противниками: Северной Кореей, Ираном, Китаем и Россией», — цитирует Associated Press заявление американского генерала.

Напомним, в 2018 году Соединённые Штаты приняли новую Национальную оборонную стратегию, в которой главное внимание уделялось не борьбе с террористическими группировками, а «соперничеству великих держав». При этом основной акцент был сделан на противодействии России и Китаю. После этого американские военные не раз заявляли о том, что именно в России видят основную угрозу своему государству.

Например, в июле глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил, что Россия «представляет собой угрозу существованию» США. В сентябре министр обороны США Марк Эспер заявил об ослаблении военного преимущества Соединённых Штатов. По мнению главы Пентагона, Россия и Китай почти сравнялись с Америкой по военной мощи. До этого Эспер, ещё возглавляя Министерство Сухопутных войск, настаивал на изменении приоритетов в перевооружении американской армии для борьбы с Россией и Китаем.

В июне этого года Силы специальных операций США провели для прибалтийских стран учения Resistance Tabletop Exercise (TTX) по подготовке к партизанской войне. Тогда же издание Military Times сообщило, что «зелёные береты» в Вирджинии готовят к «гибридной войне» представителей польских войск территориальной обороны и латвийской добровольной милитаризованной организации Земессардзе.

«По большому счёту США в своей концепции национальной безопасности прописали, что Китай и Россия являются странами, от которых исходит угроза, как и Иран, и Северная Корея, — заявил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — В этой связи происходит изменение стратегии развития вооружённых сил в целом. Сейчас США готовы проводить определённые точечные операции против двух соперников — России и Китая».

В то же время, по словам Сергея Судакова, вполне вероятно, что все громкие заявления в стратегии армейского спецназа США предназначены исключительно для внутреннего использования.

«Если речь идёт о «зелёных беретах», то это самая боеспособная часть армии США. Но я бы не стал говорить, что в ближайшее время они будут серьёзной угрозой России и Китаю. Не очень представляю, как их можно использовать в широкомасштабных конфликтах, — отметил эксперт. — Думаю, эти заявления рассчитаны на то, чтобы поднять боевой дух и провести определённую минимальную необходимую реформу Вооружённых сил США».

Военнослужащий Сил специальных операций армии США

Flickr

© USASOC News Service

Глобальные задачи

Согласно новой стратегии, «Силы специальных операций армии США будут развёрнуты по всему миру и будут готовы в любой момент и в любом месте, действуя в составе объединённых сил, приступить к выполнению задач по соперничеству с противником, его сдерживанию и разгрому».

Как отметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, стоит ожидать, что США будут использовать спецназ для усиления своих позиций в других регионах мира.

«США — очень амбициозное государство, ему трудно переварить утрату единоличной гегемонии, — отметил Михайлов. — Сейчас важный стратегический регион — Африка. И понятно, что в ближайшее десятилетие предстоит бой за Африку. Континент превращается в очень успешный рынок дешёвой рабочей силы, куда все транснациональные корпорации будут перебрасывать производства. Плюс ресурсная база. Вокруг таких зон всегда возникают войны».

В документе говорится, что Силы специальных операций армии США готовы превзойти своих противников, для чего усиленное внимание будет уделено как подготовке личного состава, так и оснащению спецподразделений новейшей военной техникой.

«Мы будем готовы превозмогать физические и психологические тяготы высокоинтенсивного боя и успешно справляться в сложных, стихийно складывающихся условиях», — отмечают авторы стратегии.

Предполагается, что Силы специальных операций армии США будут использовать «стремительно развивающиеся технологии и прорывные концепции», такие как защищённые системы связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также «вооружение, способное избегать обнаружения».

В то же время авторы стратегии подчёркивают готовность при необходимости обходиться и без технологических новинок. Как отмечает официальное издание американских вооружённых сил Stars and Stripes, при столкновении с «Россией или Китаем GPS и системы связи, скорее всего, будут атакованы».

Борьба за сознание





В стратегии Командования специальных операций Сухопутных войск США отмечено, что эти силы могут применяться как в случае крупномасштабных боевых действий, так и до начала возникновения военного конфликта. В полномасштабной войне на спецподразделения возлагаются задачи по нейтрализации систем A2/AD — комплексов вооружений, направленных на сдерживание противника, — и проведению операций даже в «виртуальных и когнитивных измерениях».

В условно мирной обстановке Силы специальных операций армии США должны «связывать поведение противников с дополнительными издержками и создавать условия, в которых будет возможен быстрый переход к вооружённому конфликту». При этом особое внимание планируется уделять проведению информационных операций и киберопераций.

Как отмечают эксперты, такое направление деятельности американского армейского спецназа не является чем-то новым. С 1960-х годов в его составе существует так называемая 4-я группа психологических операций, в задачи которой входит воздействие на сознание противника.

«Эта деятельность может включать в себя многое: от проникновения на техническом уровне в информационное пространство до организации информационных компаний, создания дестабилизирующих ситуаций в зоне конфликта либо морально-психологического давления на личный состав противника», — отмечает Александр Михайлов.

Однако, по его словам, во всех вооружённых силах мира разрабатываются стратегии противодействия таким тактикам, и Россия — не исключение.

Кроме того, по мнению Сергея Судакова, США вряд ли смогут добиться серьёзного преимущества над Россией в оборонной сфере.

«На словах американцы могут многое, но мы можем противопоставить им наш подтянувшийся оборонный комплекс и все те виды перспективного вооружения, которые ранее презентовал наш президент», — считает эксперт.