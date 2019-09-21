На словах были героями: В "Зону 51" собирались 1,5 миллиона, а в итоге не дотянули до сотни

Данными о том, сколько людей явились, как и обещали, на штурм "Зоны 51", поделилось агентство Associated Press. Напомним, что в июне в соцсетях было создано сообщество, которое призывало к штурму знаменитой секретной военной базы. Больше всего она известна в разрезе конспирологических теорий о пришельцах.

В итоге призыв оказался вирусным – о готовности присоединиться к штурму заявили более полутора миллионов пользователей. Многие звезды также пропиарились на этой теме, поддержав призыв.

Однако на деле в назначенный день, 20 сентября, к воротам базы явились всего около 75 человек. При этом как минимум двое из них были задержаны.