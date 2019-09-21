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На словах были героями: В "Зону 51" собирались 1,5 миллиона, а в итоге не дотянули до сотни

21 сентября 2019, 02:09  •  87 • В мире
На штурм знаменитой "Зоны 51" собирались более 1,5 миллионов человек в соцсетях. Однако героями они были только на словах: в назначенный день на место пришли только около 70 человек – даже до сотни не дотянули.
Данными о том, сколько людей явились, как и обещали, на штурм "Зоны 51", поделилось агентство Associated Press. Напомним, что в июне в соцсетях было создано сообщество, которое призывало к штурму знаменитой секретной военной базы. Больше всего она известна в разрезе конспирологических теорий о пришельцах.
В итоге призыв оказался вирусным – о готовности присоединиться к штурму заявили более полутора миллионов пользователей. Многие звезды также пропиарились на этой теме, поддержав призыв.
Однако на деле в назначенный день, 20 сентября, к воротам базы явились всего около 75 человек. При этом как минимум двое из них были задержаны.

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