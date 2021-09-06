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На словах, а не на деле: Киев уворачивается от официального приглашения Путина на встречу с Зеленским

06 сентября 2021, 13:10  •  228 • Политика
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Реального диалога на эту тему так и не было
Представители киевского режима с какой-то неведомой целью продолжают развивать в информационном пространстве тему возможной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако в реальности Киев ничего не делает для того, чтобы провести такой саммит.
Все потуги киевских властей свести в одном месте главнокомандующих России и Украины остаются исключительно на словах. Российская сторона уже неоднократно заявляла, что не против обсудить проведение такого мероприятия, если Киев готов к конструктивному диалогу.
При этом власти Незалежной всячески уклоняются от подобного развития событий, предпочитая заниматься популизмом в прессе. Так, по словам осведомленного источника, близкого к Кремлю, Украина ни разу не пыталась переговорить с Россией на официальном уровне по вопросу организации саммита.
При этом, разумеется, руководителю главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрию Кулебе прекрасно известно, каким образом необходимо поступить для запуска переговоров по данному вопросу, отмечает РИА "Новости".
Вместе с тем украинские власти пытаются создать иллюзию, что именно Москва избегает разговоров о возможном проведении переговоров первых лиц двух государств. С какой целью представители киевского режима устраивают этот балаган, пока непонятно.
Кстати, недавно стало известно, что американский главнокомандующий Джо Байден отказался от визита на Украину в 2021-м году. Американский лидер посчитал необязательным отвечать коллеге из Незалежной взаимностью.

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