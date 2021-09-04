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На слова Яценюка о ГТС-"металлоломе" ответили русские читатели: "Тоже можно продать"
04 сентября 2021, 13:30 • 142 • Политика
На слова экс-премьера Украины Арсения Яценюка ответили русские читатели, напомнив о его коррупционной деятельности. С иронией ему подсказали, что этот "металлолом" "тоже можно продать".
Ранее Яценюк заявил о том, что Россия якобы хочет превратить украинскую ГТС в металлолом и уже "наполовину это сделала". По его словам, Киеву необходимо добиться трёхстороннего договора касательно транзита газа из России, где третьей стороной станет Европа. По его словам, в своё время он добивался, чтобы "в соглашениях по газу между Украиной и Россией стояли также подписи европейских представителей". Яценюк добавил, что, поставив свою подпись, европейцы станут нести полную ответственность за поставки газа через Украину.
Русские читатели РИА Новости прокомментировали с иронией эти слова Яценюка. Константин не понял, почему "расстроился" украинский экс-премьер.
"Металлолом тоже можно продать. Как вспомню, когда он лицемерно кричал в трубку освобождённой из тюрьмы Тимошенко: "Юля! Юля!", аж хохот берёт", - написал он.
Читатель Богдан отметил, что не Россия разрушает украинскую ГТС.
"Время. Именно время превращает эту советскую ГТС в металлолом. А Украина её даже не строила, она не украинская", - отметил он.
"Стена Яценюка даже в металлолом не успела превратиться. Украл ещё до постройки", - напомнил Треугольник Малевича.
"Опять Россия виновата, что они не проводят ТО своего оборудования? Молодцы!" - пишет Александр Лысенко.
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