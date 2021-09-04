Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная / Политика

На слова Яценюка о ГТС-"металлоломе" ответили русские читатели: "Тоже можно продать"

04 сентября 2021, 13:30  •  142 • Политика
На слова экс-премьера Украины Арсения Яценюка ответили русские читатели, напомнив о его коррупционной деятельности. С иронией ему подсказали, что этот "металлолом" "тоже можно продать".
Ранее Яценюк заявил о том, что Россия якобы хочет превратить украинскую ГТС в металлолом и уже "наполовину это сделала". По его словам, Киеву необходимо добиться трёхстороннего договора касательно транзита газа из России, где третьей стороной станет Европа. По его словам, в своё время он добивался, чтобы "в соглашениях по газу между Украиной и Россией стояли также подписи европейских представителей". Яценюк добавил, что, поставив свою подпись, европейцы станут нести полную ответственность за поставки газа через Украину.
Русские читатели РИА Новости прокомментировали с иронией эти слова Яценюка. Константин не понял, почему "расстроился" украинский экс-премьер.
"Металлолом тоже можно продать. Как вспомню, когда он лицемерно кричал в трубку освобождённой из тюрьмы Тимошенко: "Юля! Юля!", аж хохот берёт", - написал он.
Читатель Богдан отметил, что не Россия разрушает украинскую ГТС.
"Время. Именно время превращает эту советскую ГТС в металлолом. А Украина её даже не строила, она не украинская", - отметил он.
"Стена Яценюка даже в металлолом не успела превратиться. Украл ещё до постройки", - напомнил Треугольник Малевича.
"Опять Россия виновата, что они не проводят ТО своего оборудования? Молодцы!" - пишет Александр Лысенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





142
Источник
Похожие новости
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
04 сентября 2021, 06:10
"Зачем же просто так?": Политолог заявил, что Зеленский лишил Украину "единственного козыря"
04 сентября 2021, 11:40
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
04 сентября 2021, 02:30
«Диверсанты» проникли на украинский военный объект и станцевали на САУ «Гвоздика» под...
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
28 августа 2021, 22:00
Захарова придумала новый слоган гражданству Украины. "Ёмко, точно, официально"
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.