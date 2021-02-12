На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В Берлине не поняли, чем вызвано высказывание главного российского дипломата

"Странным" назвала представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС.

По ее мнению, слова Лаврова "не поддаются объяснению", особенно после заверений главы МИД ФРГ Хайко Мааса в том, что Европа заинтересована в сотрудничестве с Россией.

При этом Зассе подчеркнула, что в Берлине расценивают заявление российского министра сигналом "в свой адрес" и что это "действительно странно", передает РИА "Новости".

Ранее Лавров в передаче Владимира Соловьева отметил, что во внешней политике Россия руководствуется пословицей "Хочешь мира – готовься к войне". Эти слова были восприняты некоторыми, как намерение Москвы прекратить отношения со странами Запада.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что журналисты неправильно интерпретировали слова главы внешнеполитического ведомства России, исказив их смысл.