На слова Борреля по Казахстану в России ответили фразой про сломанные часы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о миротворцах в Казахстане.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель поделился своими соображениями по поводу ситуации в Казахстане. На странице в Twitter он заявил, что глубоко озабочен происходящим в республике. При этом свою оценку о военной помощи Казахстану через ОДКБ он выразил пространной фразой: "Внешняя военная помощь приносит воспоминания о ситуациях, которых лучше избегать".

О чём именно идёт речь, Боррель пояснять не стал.

На слова европолитика откликнулись из МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале внесла ясность по поводу того, что так смущает Борреля.

"Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить", - припечатала она.

Ранее в МИД России напомнили, что миротворческая миссия, о которой запросил Казахстан, была коллегиальным решением Совета ОДКБ. В республику, где продолжается мятеж, направлены контингенты России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении.