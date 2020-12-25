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На славу Навального покусился Кара-Мурза? Дважды "отравленный" оппозиционер едет в Москву - источник

25 декабря 2020, 00:20  •  123 • Политика
Появились слухи о возвращении дважды "отравленного" политика и тележурналиста Владимира Кара-Мурзы в Москву. "Доблестный борцун за всё хорошее против Путина перестал опасаться за свою драгоценную жизнь?" - комментируют в Сети.
Оппозиционер Владимир Кара-Мурза после долгих лет пребывания за границей собирается вернуться в Москву, обмолвился журналист радио "Эхо Москвы" Роман Доброхотов. Возвращение "борца с режимом" прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Кара-Мурза известен тем, что лоббировал в США санкции против России. Также, по его собственным утверждениям, он был дважды отравлен российскими спецслужбами. Оба инцидента расследовали спецслужбы США, но результаты были засекречены.
На каком этапе дважды недоотравленный доблестный борцун за всё хорошее против Путина перестал опасаться за свою драгоценную жизнь?
- задаётся вопросом Юлия Витязева.
Напомним, что главной новостью последних недель является "отравление" другого известного оппозиционера - Алексея Навального. Все обсуждают его "отравленные трусы" и перспективы возвращения в Россию.
Фото: скиншот Telegram-канала Юлия Витязева

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