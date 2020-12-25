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На славу Навального покусился Кара-Мурза? Дважды "отравленный" оппозиционер едет в Москву - источник
25 декабря 2020, 00:20 • 123 • Политика
Появились слухи о возвращении дважды "отравленного" политика и тележурналиста Владимира Кара-Мурзы в Москву. "Доблестный борцун за всё хорошее против Путина перестал опасаться за свою драгоценную жизнь?" - комментируют в Сети.
Оппозиционер Владимир Кара-Мурза после долгих лет пребывания за границей собирается вернуться в Москву, обмолвился журналист радио "Эхо Москвы" Роман Доброхотов. Возвращение "борца с режимом" прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Кара-Мурза известен тем, что лоббировал в США санкции против России. Также, по его собственным утверждениям, он был дважды отравлен российскими спецслужбами. Оба инцидента расследовали спецслужбы США, но результаты были засекречены.
- задаётся вопросом Юлия Витязева.
Напомним, что главной новостью последних недель является "отравление" другого известного оппозиционера - Алексея Навального. Все обсуждают его "отравленные трусы" и перспективы возвращения в Россию.
Фото: скиншот Telegram-канала Юлия Витязева
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