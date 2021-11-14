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На складе в Китае обнаружили следы COVID. Источником назвали сладости из России

14 ноября 2021, 19:00  •  171 • В мире
В китайском городе Хэйхэ на упаковке привезённых из России товаров обнаружили следы коронавируса.
Образцы коронавирусной инфекции были найдены на упаковке нескольких привезённых из России товаров. Как сообщили в центре по контролю и профилактике заболеваний города Хэйхэ, следы COVID-19 были выявлены на внешней части упаковки продуктов питания.
Отмечается, что образцы инфекции нашли на упаковках вафель, печенья, конфет и сухого молока.
Специалисты отследили цепочки реализации товаров и провели там проверку. Выяснилось, что на упаковках аналогичных товаров в местах их продажи результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.
При этом власти китайского города призвали граждан, купивших эти товары из России, связаться с центром по контролю и профилактике заболеваний.
Ранее подобный случай с обнаруженными образцами коронавируса произошёл с упаковками с замороженной рыбой.

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