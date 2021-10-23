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На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль"

23 октября 2021, 13:10  •  269 • Политика
На скидку, предложенную Киевом, в Сети ответили шуткой. "Газпром" предложил Зеленскому рояль", - хохочут в Сети, напоминая о неприличной шутке нынешнего президента Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении спасти Европу от нехватки газа и предложил предоставить "Газпрому" 50%-ю скидку на транзит газа через Украину в Европу. Он заявил о том, что, если не сделать этого "прямо сейчас, потери Европы зимой будут огромными".
В России же, в свою очередь, заявляли о том, что транзит будет увеличен в случае, если Евросоюз увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита. При этом Москва подчёркивала, что чрезмерно увеличивать нагрузку на газотранспортную систему (ГТС) Украины очень опасно - устаревшее и давно не ремонтированное оборудование может просто не выдержать.
В Сети же ответили на предложение Зеленского о скидке короткой шуткой.
"Газпром" предложил Зеленскому рояль", - пишет в Twitter аккаунт "Вождь".
Газпром предложил Зеленскому рояль
— Во///дь™ (@indeec1937) October 22, 2021

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