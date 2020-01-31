Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил предложение Зеленского для компаний из США по разработке шельфа Ч...
«Дотянулся, проклятый»: Россия отсудила у олигарха «Столичную» (Руслан Осташко)
Мы инвестируем миллиарды, а Лукашенко лишь делает заявления (Дмитрий Абзалов)
Вместо вакцины — вакуумные присоски: Китайцы показали, как стать "человеком...
Главная / Политика

На скандал с чиновницами в Керчи "наложилась сугубо крымская ситуация": Джаралла рассказал о слухах вокруг Хужиной

31 января 2020, 22:09  •  84 • Политика
Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал для Царьграда ситуацию, сложившуюся вокруг керченских чиновниц, оказавшихся в центре скандала из-за подарков для блокадников. Эксперт отметил, что на эту историю "наложилась ещё одна, сугубо крымская ситуация". Но подчеркнул, что речь идёт сугубо о слухах, связанных с Хужиной.
Напомним, глава горсовета Керчи Мая Хужина оказалась вместе с ещё несколькими местными чиновницами в центре скандала после того, как в Сети появились фото их посещения блокадников, проживающих в городе. Одетые в шубы госслужащие, вручающие старикам медаль и хлеб, вызвали бурю негодования в Сети, некоторые интернет-пользователи посчитали подобное оскорбительным для блокадников.
Хужина в итоге написала было заявление об увольнении, но затем передумала. Этот поступок вызвал жёсткую критику главы Крыма Сергея Аксёнова. На своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" он потребовал уволить чиновницу и дал на это один день.
"Наглость зашкаливает, - возмутился руководитель региона. - Считаю её заявление ересью и самодурством".
Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал для Царьграда ситуацию, сложившуюся вокруг керченских чиновниц, и обратил внимание на то, что на возникший общественный резонанс "наложилась ещё одна, сугубо крымская ситуация". И касается она Хужиной, Аксёнова и председателя крымского парламента Владимира Константинова. Эксперт сразу предупредил, что речь идёт сугубо о слухах.
"По слухам - подчёркиваю, именно по слухам, - следовательно, я их вам пересказываю и не могу говорить, что так оно и есть, госпожа Хужина относится к группе Константинова, председателя крымского парламента и второго по влиянию человека в Крыму", - рассказал политолог.
По словам эксперта, в последнее время между Константиновым и Аксёновым "видны определённые шаги, которые можно расценивать как не начало конфликта, но во всяком случае определённое разрушение того единства, которое было до этого".
"И город Керчь сейчас ключевой пункт в инфраструктурных проектах. Поэтому получалось, что Константинов взял под контроль, с этой точки зрения, один из серьёзных объектов, в котором будет (в силу необходимости) большая программа финансовых вливаний в реконструкцию, - продолжает свою мысль собеседник Царьграда. - И тем самым получилось, что у губернатора Аксёнова ещё есть и возможность для того, чтобы, избавившись от людей, то есть среагировав на ситуацию, ещё и попробовать поставить тех людей, которые принадлежат уже к его группе".
Что касается всего остального - заявления на увольнение, потом его отзыва, то это, как считает Джаралла, "говорит об исполнительской дисциплине в регионе, где представители местных властей уже не раз демонстрировали, что могут по-разному относиться к тем или иным ситуациям".
"Сейчас это своеобразный вызов. Как раз мы его рассматриваем, чтобы увидеть в итоге, кто продемонстрирует большую силу и характер. И чем это закончится", - резюмировал политолог.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
31 января 2020, 15:39
В преамбулу Конституции нужно включить русскую культуру и традиционные ценности - депутат Земцов
31 января 2020, 12:24
"Нагоняют жути": США выставляют сотрудничество России и Китая как "новую ось зла" - Клинцевич
30 января 2020, 23:24
"Работать, засучив рукава": Новый глава Чувашии проведёт инвентаризацию в регионе для выполнения плана Путина
31 января 2020, 12:24
Китайский коронавирус - это ЧС международного масштаба - ВОЗ
31 января 2020, 22:09
Глава Керчи снова подала в отставку
31 января 2020, 22:09
Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 января 2020, 09:09
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украи...
31 января 2020, 09:09
Игорь Панарин: Мировая политика Зачистка убийц Сулеймани продолжается
31 января 2020, 09:09
"Есть вопросы, которые ставят в тупик": Захарова объяснила журналисту из Бо...
31 января 2020, 05:54
Лукашенко объявил России войну за нефть (Telegram. Обзор)
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновни...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 03:09
Новый коронавирус "сбежал" из лаборатории? В России разработана секретная программа
30 января 2020, 10:24
В Гааге готовят суд по МН17: о раскладе на данный момент
26 января 2020, 02:09
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
29 января 2020, 05:09
Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради США
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
27 января 2020, 14:09
Россия справится: В Израиле по Дуде и Зеленскому прозвонил колокол
31 января 2020, 05:54
"Надо выметать": Керченские чиновницы уволились после слов Путина о чиновниках-хамах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.