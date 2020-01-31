На скандал с чиновницами в Керчи "наложилась сугубо крымская ситуация": Джаралла рассказал о слухах вокруг Хужиной

Напомним, глава горсовета Керчи Мая Хужина оказалась вместе с ещё несколькими местными чиновницами в центре скандала после того, как в Сети появились фото их посещения блокадников, проживающих в городе. Одетые в шубы госслужащие, вручающие старикам медаль и хлеб, вызвали бурю негодования в Сети, некоторые интернет-пользователи посчитали подобное оскорбительным для блокадников.

Хужина в итоге написала было заявление об увольнении, но затем передумала. Этот поступок вызвал жёсткую критику главы Крыма Сергея Аксёнова. На своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" он потребовал уволить чиновницу и дал на это один день.

"Наглость зашкаливает, - возмутился руководитель региона. - Считаю её заявление ересью и самодурством".

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал для Царьграда ситуацию, сложившуюся вокруг керченских чиновниц, и обратил внимание на то, что на возникший общественный резонанс "наложилась ещё одна, сугубо крымская ситуация". И касается она Хужиной, Аксёнова и председателя крымского парламента Владимира Константинова. Эксперт сразу предупредил, что речь идёт сугубо о слухах.

"По слухам - подчёркиваю, именно по слухам, - следовательно, я их вам пересказываю и не могу говорить, что так оно и есть, госпожа Хужина относится к группе Константинова, председателя крымского парламента и второго по влиянию человека в Крыму", - рассказал политолог.

По словам эксперта, в последнее время между Константиновым и Аксёновым "видны определённые шаги, которые можно расценивать как не начало конфликта, но во всяком случае определённое разрушение того единства, которое было до этого".

"И город Керчь сейчас ключевой пункт в инфраструктурных проектах. Поэтому получалось, что Константинов взял под контроль, с этой точки зрения, один из серьёзных объектов, в котором будет (в силу необходимости) большая программа финансовых вливаний в реконструкцию, - продолжает свою мысль собеседник Царьграда. - И тем самым получилось, что у губернатора Аксёнова ещё есть и возможность для того, чтобы, избавившись от людей, то есть среагировав на ситуацию, ещё и попробовать поставить тех людей, которые принадлежат уже к его группе".

Что касается всего остального - заявления на увольнение, потом его отзыва, то это, как считает Джаралла, "говорит об исполнительской дисциплине в регионе, где представители местных властей уже не раз демонстрировали, что могут по-разному относиться к тем или иным ситуациям".

"Сейчас это своеобразный вызов. Как раз мы его рассматриваем, чтобы увидеть в итоге, кто продемонстрирует большую силу и характер. И чем это закончится", - резюмировал политолог.