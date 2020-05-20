На СК России работают 700 экспертов

Председатель СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в формате видео-конференц-связи. Следователи обсуждали вопросы реагирования следственных органов на сообщения о невыплатах медицинским работникам доплат в ситуации распространения коронавируса.

Предметом рассмотрения на совещании стало также создание судебно-экспертного учреждения в системе СК России. О работе над комплектованием подразделения отчитался и.о. руководителя судебно-экспертного управления СК России Андрей Марков.

- В штат экспертного учреждения предполагается включение более 700 человек, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные – в шести филиалах в федеральных округах. Они смогут проводить 20 видов экспертиз, в том числе почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие. Уже проработаны проекты внесения изменений в различные нормативные правовые акты, необходимые для начала функционирования учреждения, - доложил Марков.

Заслушав руководителя управления Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, направленных на создание судебно-экспертного учреждения ведомства в кратчайшие сроки.