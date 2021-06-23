|
На Сицилии рассекретили подпольную стоматологию: Дантиста-пекаря выдали "гости"
23 июня 2021, 02:30 • 60 • В мире
Полиция Италии рассекретила на Сицилии подпольную стоматологию. Поводом для обыска стали подозрительные "гости", которые якобы приходили к пекарю.
Случайно обнаружилось, что в одну из квартир слишком часто приходят люди. Хозяину жилища даже не пришлось объяснять полиции, что это за "гости". Оказалось, что это пациенты нелегальной стоматологической клиники.
"Дантисту" было 55 лет. В ходе расследования установлено, что мужчина ни разу в жизни не получал лицензию на ведение медицинской деятельности. Он был оформлен как предприниматель, но по документам проходил как пекарь.
В его квартире был обнаружен полноценный стоматологический кабинет. Имелась не только необходимая аппаратура, но и зуботехническая лаборатория. Конечно, о соблюдении санитарно-гигиенических требований речи не шло, что и подтвердили осмотревшие "клинику" эксперты.
Полиция установила, что подпольный кабинет функционировал на протяжении нескольких лет. Пациенты записывались на приём по телефону. У "дантиста" было немало постоянных клиентов, сообщил портал Tgcom24.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июня 2021, 01:00
|
17 июня 2021, 00:45
|
19 июня 2021, 01:20
|
20 июня 2021, 08:30
|
19 июня 2021, 22:25
|
19 июня 2021, 15:05
|
16 июня 2021, 11:00