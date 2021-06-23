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На Сицилии рассекретили подпольную стоматологию: Дантиста-пекаря выдали "гости"

23 июня 2021, 02:30  •  60 • В мире
Полиция Италии рассекретила на Сицилии подпольную стоматологию. Поводом для обыска стали подозрительные "гости", которые якобы приходили к пекарю.
Случайно обнаружилось, что в одну из квартир слишком часто приходят люди. Хозяину жилища даже не пришлось объяснять полиции, что это за "гости". Оказалось, что это пациенты нелегальной стоматологической клиники.
"Дантисту" было 55 лет. В ходе расследования установлено, что мужчина ни разу в жизни не получал лицензию на ведение медицинской деятельности. Он был оформлен как предприниматель, но по документам проходил как пекарь.
В его квартире был обнаружен полноценный стоматологический кабинет. Имелась не только необходимая аппаратура, но и зуботехническая лаборатория. Конечно, о соблюдении санитарно-гигиенических требований речи не шло, что и подтвердили осмотревшие "клинику" эксперты.
Полиция установила, что подпольный кабинет функционировал на протяжении нескольких лет. Пациенты записывались на приём по телефону. У "дантиста" было немало постоянных клиентов, сообщил портал Tgcom24.

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