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На штурм Рейхстага: Немцы под имперским флагом попытались повторить успех русских солдат

30 августа 2020, 13:10  •  85 • Политика
Протестующие в Берлине отважились на штурм Рейхстага. Недовольные карантином немцы под имперским флагом попытались повторить успех русских солдат. Полиция отбивает историческое здание со слезоточивым газом.
Протесты против усиления карантинных мер продолжают набирать обороты в Германии. Манифестанты, размахивая флагами Германской империи, попытались взять штурмом Рейхстаг, как это сделали 75 лет назад советские солдаты.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, пишет Der Tagesspegel. Представитель полиции Берлина отметил, что протестующие забрасывали охранявших здание стражей правопорядка камнями и бутылками.
Ничего себе. Не сказать, чтобы совсем замес, но работали жёстко. И, да, это реально много народу и народ разный, - отметил политолог Дмитрий Евстафьев.
Скриншот: Telegram/Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева
По оценкам властей, в субботних протестах приняли участие около 38 тыс. человек, 300 демонстрантов были арестованы, из них 200 человек - люди, которые участвовали в беспорядках возле российского посольства. Протестующие требовали отменить все карантинные ограничения и отправить федеральное правительство в отставку.
Примечательно, что Bild уже обвинил в инциденте с Рейхстагом Россию. Немецкий таблоид назвал штурмовавших здание немцев "пропутинскими и протрамповскими экстремистами" только на том основании, что у одного из протестующих был флаг России. Примечательно, что среди штурмовавших Рейхстаг "экстремистов" были люди с флагами ЛГБТ-движения, однако их издание не заметило.
Скриншот:Telegram/Корнилов
Ранее сообщалось о стычках протестующих и полиции возле посольства России в Берлине. Поводом для многотысячных протестов в Берлине стало решение властей ужесточить ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

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