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На шаг впереди: как подлодка «Петропавловск-Камчатский» укрепляет обороноспособность Тихоокеанского флота

22 декабря 2021, 01:55  •  93 • В России
Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» провела успешный пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море. Как сообщили в Минобороны РФ, экипаж поразил наземную цель на тактическом поле Сюркум из подводного положения. Дальность стрельбы превысила 1 тыс. км. Отмечается, что выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотники морской авиации. Эксперты подчёркивают, что практическая бесшумность подлодок в сочетании с их вооружением даёт субмаринам значительное преимущество перед западными аналогами.
 
Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» © mil.ru
 

Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» провела успешный пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» в акватории Японского моря. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что удар был нанесён по наземной цели из подводного положения.

«В расчётное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров», — рассказали в министерстве.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотники морской авиации.

Отмечается, что экипаж субмарины также провёл комплекс тренировок и упражнений по предназначению и отработал алгоритм действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием.

«Непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический манёвр скрытного выхода в район выполнения задач», — уточнили в Минобороны.

  • На шаг впереди: как подлодка «Петропавловск-Камчатский» укрепляет обороноспособность Тихоокеанского флота

Первая в ТОФ

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» — первая дизель-электрическая субмарина модернизированного проекта 636 «Варшавянка», которая была построена на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота. Она была принята в состав Военно-морского флота 25 ноября 2019 года. После всех необходимых испытаний субмарина прибыла на базу ТОФ во Владивостоке 30 ноября 2021 года, совершив межфлотский переход с Балтийского флота. Подводники тогда преодолели Атлантический и Индийский океаны, а также Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское моря.

  • Подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», прибывшие в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота, во Владивостоке
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Всего в ТОФ поступит серия из шести таких лодок. На данный момент на воду спущены «Волхов» и «Магадан». На четвёртой подлодке, «Уфа», идёт формирование лёгкого корпуса и установка акустического покрытия, сообщали 27 августа в Объединённой судостроительной корпорации, в состав которой входят «Адмиралтейские верфи». Строительство двух последних субмарин — «Можайск» и «Якутск» — было начато 23 августа. По словам генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова, шестая субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту в 2024 году.

Корабли этого проекта относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок.

«Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают: оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей; новейший инерциальный навигационный комплекс; современная автоматизированная информационно-управляющая система; мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение», — говорится на сайте «Адмиралтейских верфей».

Разработкой «Варшавянки» занималось Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург).

Как отмечается на сайте Объединённой судостроительной корпорации, целевое назначение субмарин этого проекта — уничтожение подводных лодок, надводных кораблей, судов и наземных целей противника.

За шумом моря

Главными достоинствами «Варшавянки» разработчики называют малошумность, продуманную архитектуру, мощное минно-торпедное и ракетное вооружение, хорошие условия для экипажа и простоту обслуживания подлодок.

Корабли проекта «Варшавянка» могут погружаться на глубину до 300 м, рабочая глубина — 240 м. Длина составляет почти 74 м, ширина — 9,9 м, подводное водоизмещение — 3950 т, надводное — 2350 т. Благодаря гребному электродвигателю мощностью около 5,5 тыс. л. с. и двум дизель-генераторам 30ДГ мощностью 1,5 тыс. кВт каждый субмарины могут развивать надводную скорость до 17 узлов и подводную — 20 узлов. Автономность «Варшавянки» — 45 суток. Без всплытия корабли проекта 636 могут преодолеть 400 морских миль (почти 741 км). Численность экипажа составляет 52 человека.

На вооружении у подлодок «Варшавянка» стоят крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Именно они, как подчёркивают аналитики, позволяют России обеспечивать сегодня статус стратегического неядерного сдерживания. Ведь эти ракеты имеют низкую радиолокационную заметность. К тому же благодаря полёту на сверхмалых высотах могут эффективно избегать обнаружения средствами ПВО. Помимо этого, вместо обычной боевой части ракеты комплекса можно оснастить и специальной ядерной боеголовкой.

Помимо «Калибров» «Варшавянки» оснащены боекомплектом из 18 торпед: в их носовой части расположено шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

В НАТО модернизированные субмарины (по натовской классификации — Improved Kilo) за бесшумность и скрытность прозвали «чёрными дырами». Как отмечали в Минобороны РФ, добиться этого разработчики смогли, использовав шумопоглощающие элементы и современные средства по снижению уровня собственного шума.

«Разработчикам удалось приблизить шумность к фоновым значениям моря. За счёт особой конструкции гидроакустические пластины эффективно поглощают шум различных частот и на различной глубине, тем самым затрудняя обнаружение подлодки», — говорится в материалах ведомства.

  • The National Interest: «Российские подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка»: «чёрные дыры», с которыми не хочет воевать ни один флот»
  • © Скриншот nationalinterest.org
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Таким образом шум субмарины сливается с естественным фоном океана, что делает подлодку практически незаметной для противника. В частности, в материале военно-политического портала The National Interest отмечается, что столкнуться в бою с «Варшавянками» не хотели бы представители ни одного флота. К тому же, подчёркивается в материале, подлодки проекта 636.3 имеют значительное преимущество перед атомными подлодками за счёт своих габаритов.

«В случае конфликта в Южно-Китайском море США, которые, как правило, отдавали предпочтение более крупным и менее манёвренным атомным подводным лодкам, в противостоянии с более компактным, тихим и манёвренным противником могут оказаться в явно невыгодном положении», — полагают в The National Interest.

Превосходит конкурентов

Эксперты отмечают, что наличие подводных лодок типа «Петропавловск-Камчатский» даёт Тихоокеанскому флоту преимущество в регионе.

«Они позволяют России держать противника в напряжении и оградить от опасности флот, прибрежные гражданские и военные объекты, досягаемые для американских авианосцев», — пояснил в интервью RT военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, большое преимущество таким подлодкам даёт оснащение «Калибрами», которые не уступают американским «Томагавкам», — это вкупе с характеристиками самой субмарины делает её грозной силой.

«Тот факт, что электронные шумы невысокие, позволяет лодке нанести внезапный, неожиданный удар противнику. А наличие «Калибров» делает этот удар сокрушительным», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT отметил, что подлодки могут решать широкий круг вопросов.

«Среди них — слежение за подлодками потенциального противника и доставка к местам проведения операции сил специального назначения, нанесение ударов по различным целям из подводного и надводного положений», — сказал он.

  • Британская подводная лодка класса Astute
  • © REUTERS/Jon Nazca

Помимо этого, как уточнил другой собеседник RT, доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, одна из основных задач кораблей «Варшавянка» — прикрытие районов, прилежащих к побережью. Он также отметил низкий порог шумности субмарин этого класса, который позволят им быть на шаг впереди противника.

«Это было проверено в ходе боевых действий в Сирии, когда британская подводная лодка класса Astute не смогла нанести ракетные удары по объектам из-за того, что ей мешала российская подлодка проекта 636.3. Последняя обнаружила британцев раньше, чем они смогли её найти, а затем и вовсе блокировала их. Если бы такая ситуация сложилась в реальной боевой обстановке, наша подводная лодка уничтожила бы британскую до того, как потенциальный противник заметил её», — резюмировал Сивков.

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