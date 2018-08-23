На севере Афганистана заметили подозрительные вертолеты с «гумпомощью» для боевиков

Россия зафиксировала полеты неопознанных вертолетов, которые доставляли оружие талибам и террористам ИГИЛ в Афганистане.

В северной провинции Афганистана Сари-Пуль были замечены неопознанные вертолеты, доставляющие оружие талибам и ИГ (запрещенные в РФ группировки). Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, доставка вооружения боевикам происходит «в непосредственной близости от границы центральноазиатских государств».

«Мы вновь обращаем внимание на полеты этих вертолетов на севере Афганистана, они подаются как неопознанные», - подчеркнула Захарова.

При этом, указала представитель МИД, правительственные силы Афганистана, равно как и натовский контингент, по-прежнему не дали оценку происходящему.