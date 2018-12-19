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На секретных рубежах: какую роль в российской истории сыграла военная контрразведка
19 декабря 2018, 13:24 • 101 • Украина
19 декабря 1918 года в составе Всероссийской чрезвычайной комиссии при СНК РСФСР были созданы особые отделы. С этого момента началась история советской и российской военной контрразведки. Ещё в годы Гражданской войны Советская Россия оказалась окружена недоброжелателями и могла бы не состояться как государство, если бы не Красная армия, безопасность которой, в свою очередь, обеспечивала военная контрразведка. Огромный вклад советские агенты внесли и в победу над нацизмом. Даже зарубежные исследователи признают, что отечественная контрразведка «Смерш» была самой эффективной спецслужбой периода Второй мировой. Не менее важную миссию военная контрразведка выполняла во время холодной войны и афганской кампании.
Удостоверение контрразведки «Смерш» РИА Новости © Сергей Пятаков
Вопросы, связанные с контрразведывательным обеспечением деятельности воинских подразделений, возникли ещё в эпоху зарождения на Руси государственности. Однако никаких достоверных сведений о специальных формированиях, которые бы занимались бы в те времена контрразведкой, до нас не дошло.
Формирование спецслужб в современном понимании этого слова началось в России примерно в XVI—XVII веках. Однако тайные приказы, канцелярии и экспедиции той эпохи занимались одновременно целым комплексом проблем, связанных с обеспечением государственной безопасности: разведкой и контрразведкой, политическим сыском и борьбой с диверсиями. В первой половине XIX столетия в России действовала созданная по инициативе Барклая де Толли Особая канцелярия, а затем военная полиция. Однако просуществовали они относительно недолго, а их обязанности, включавшие в себя военную контрразведку, ею не ограничивались.
«В начале ХХ века в структуре российского военного ведомства стали появляться контрразведывательные отделения. Однако они постоянно реорганизовывались, не успевая толком заняться своей основной работой», — рассказал в беседе с RT методист Музея Победы, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
Дитя революции
В ходе Февральской революции многие правоохранительные и специальные подразделения были разгромлены. Однако уже в марте Временное правительство занялось их воссозданием. Были предприняты попытки восстановить и военную контрразведку. Но на фоне Октябрьской революции эта инициатива была свёрнута. Однако потребность в специалистах в области военной контрразведки была объективно высокой: иностранные агенты в атмосфере политических беспорядков чувствовали себя вольготно, состояние российской армии оставляло желать лучшего, наблюдалось массовое дезертирство и расхищение армейского имущества.
В первое время функции ведения контрразведки в войсках были возложены на комиссаров Военно-революционного комитета. Их наделили широкими правами, но и обязанностей у них было немало. Кроме того, им не хватало специальных знаний и навыков. Параллельно с комиссарами контрразведкой в армии занимались военные, а с начала 1918-го — и контрразведывательное бюро ВЧК. Но последнее уже в марте было разгромлено революционными матросами.
Первые попытки создания специализированного органа, который занимался бы исключительно военной контрразведкой, были предприняты в мае 1918 года, когда при главном штаба Рабоче-крестьянской Красной армии сформировали регистрационную службу и органы военного контроля, а при нижестоящих штабах — отделения по борьбе со шпионажем. Их создание инициировали командиры армейских частей, стоявших на демаркационной линии с германской оккупационной зоной.
В составе ВЧК параллельно появились военные политотделы. Армейцы и чекисты арестовывали вербовщиков Белого движения, громили правые подпольные организации и наблюдали за деятельностью иностранных миссий, шпионивших за красноармейскими штабами, но в целом деятельность контрразведчиков носила бессистемный характер. Кроме того, 5 отделов, 14 отделений и 32 пунктов военного контроля на всю Россию было явно недостаточно.
19 декабря 1918 года Бюро ЦК РКП(б) приняло постановление об объединении армейских и фронтовых подразделений ЧК с органами военного контроля в единую структуру под названием Особый отдел ВЧК при Совнаркоме РСФСР. Идея консолидации принадлежала прикомандированному к ВЧК члену ВЦИК Виктору Кингисеппу. Её поддержал председатель ВЧК Феликс Дзержинский. Вслед за Москвой особые отделы были созданы на фронтах и флотах, в военных округах и при губернских ЧК. Особый отдел ВЧК при СНК стал первым в истории России единым централизованным органом военной контрразведки. А его первым начальником стал большевик Михаил Кедров, до этого возглавлявший военный отдел ВЧК.
По словам эксперта, работать контрразведчикам было очень тяжело.
«В Красную армию массово призывали «спецов» — бывших царских офицеров. Большинство из них были действительно настроены защищать Советскую Россию, но были и такие, кто действовал под контролем белых или иностранных разведок», — констатировал историк.
К концу 1918 года бывшие царские офицеры и унтер-офицеры составляли уже около 75% командного состава Красной армии. Выявлять в многотысячной массе войск вражеских агентов без единой системы учёта и специальных технических средств было сложнейшей задачей, но советские контрразведчики с ней успешно справлялись.
Причём агентура противника успела проникнуть достаточно высоко. Так, сторонникам Белого движения удалось продвинуть своего агента, бывшего офицера пограничной стражи, на должность начальника разведотдела 4-й армии. Помогал ему другой белый агент, занимавший должность командира кавалерийского полка Уральской дивизии. Они передавали кураторам секретные данные и должны были организовать прорыв фронта, выведя ночью с передовой полк Красной армии и позволив белогвардейцам просочиться на его место. Но заговор был раскрыт.
В 1919 году начали создаваться республиканские особые отделы ВЧК. В 1920-м на Особый отдел, помимо борьбы со шпионажем, была возложена обязанность по охране государственной границы. Одним из его главных достижений в годы Гражданской войны стало выявление заговора в Полевом штабе Реввоенсовета — высшем оперативном органе Главного командования Красной армии. Начальник разведотделения штаба и ряд других высокопоставленных командиров, находясь на связи с руководством Белого движения, готовились захватить управление Красной армией и свергнуть Советы.
Другим успехом особистов стал разгром штаба Добровольческой армии Московского района (или иначе — Московского отделения Национального центра), снабжавшегося из Сибири. Его члены готовили в Москве восстание. У них в распоряжении было не только стрелковое оружие, но и артиллерия.
Борьба с фашизмом
После завершения Гражданской войны Особый отдел был сохранён. Он перешёл в новые ведомства, организованные на базе ВЧК: ГПУ, ОГПУ и НКВД-НКГБ. С 1934 года военная контрразведка официально находилась в ведении Особого отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. На его базе был создан сначала 5-й отдел НКГБ, а затем 2-е управление НКВД и 4-й отдел НКГБ.
Военные контрразведчики участвовали в ликвидации последних проявлений повстанческого движения на юге России, а затем боролись с басмачами. А по мере формирования государственной границы и установления Советским Союзом дипломатических отношений с иностранными государствами особые отделы всё больше сосредотачивались на основной задаче — борьбе с разведывательным проникновением в советские силовые структуры.
«Советский Союз оказался в положении осаждённой крепости. Элиты западных государств он очень сильно раздражал, так как пример СССР наводил их рабочих на мысли о социальных гарантиях и повышении зарплаты. Поэтому советское государство за границей были не прочь ликвидировать, и основным фактором, позволившим СССР выжить, была Красная армия. А военная контрразведка, в свою очередь, обеспечивала её безопасность», — рассказал в интервью RT историк спецслужб Александр Колпакиди.
По его словам, развиваться советской контрразведке было непросто. В частности, это касалось поиска соответствующих кадров.
В феврале 1941-го Политбюро ЦК ВКП (б) ликвидировало Особый отдел, передав функции военной контрразведки специальным подразделениям армии, флота и НКВД. Однако реформа так и не была доведена до конца, а после нападения Германии от неё решили отказаться. 17 июля в составе НКВД было воссоздано единое Управление особых отделов. Но вскоре советское руководство пришло к выводу, что в условиях тотальной войны боевое взаимодействие будет более эффективным, если военная контрразведка окажется в одной структуре с подразделениями, оперативным обеспечением которых она занимается.
С 19 апреля по 31 мая 1943 года Иосиф Сталин подписал ряд документов, согласно которым в структуре Народных комиссариатов обороны, военно-морского флота и внутренних дел были созданы три отдельных подразделения Смерш (от аббревиатуры «Смерть шпионам»). Их кадровый костяк составили бывшие особисты. Пополнение же обеспечивалось за счёт способных офицеров-фронтовиков.
За два года сотрудники контрразведки «Смерш» разоблачили свыше 40 тыс. шпионов, диверсантов и террористов. На них также была возложена сложнейшая задача по проверке бывших окруженцев и военнопленных, вместе с которыми гитлеровцы забрасывали в советский тыл своих агентов.
«Смерш проводил не только контрразведывательные, но и разведывательные мероприятия. Его люди проникали в разведшколы противника, вели радиоигры, проводили эффективные дезинформационные мероприятия», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.
По мнению Анатолия Терещенко, Смерш полностью переиграл немецкие разведслужбы абвера и РСХА.
Новый фронт
В 1945 году война закончилась для армии, но не для военных контрразведчиков. Из состава Наркомата обороны их перевели сначала в Министерство госбезопасности, а затем — в КГБ. В 1940—1950-е годы они ликвидировали оставленное гитлеровцами националистическое подполье на Западной Украине и в Прибалтике. А затем оказались на фронтах холодной войны.
«Противник поменялся. Против Советского Союза теперь действовали разведывательные службы США, Великобритании и ФРГ. Они проводили операции по вербовке и внедрению своей агентуры на ответственные посты в силовых структурах, а военная контрразведка их успешно разоблачала», — рассказал Терещенко.
Огромное количество работы появилось у советской военной контрразведки в конце 1960 — начале 1970-х годов.
«Она прекрасно проявила себя в Афганистане. Конечно, основной работой контрразведчиков является борьба с вражеским шпионажем. Однако в Советском Союзе на неё был возложен широкий круг других обязанностей, связанных с обеспечением безопасности вооружённых сил. Контрразведчики следили, чтобы военнослужащие были сыты, одеты, обуты, находились в нормальном настроении», — рассказал Александр Колпакиди.
По его словам, военная контрразведка сыграла колоссальную роль в истории страны, позволив сохранить армию, ставшую залогом государственного суверенитета.
«Сложные задачи стоят перед нашими военными контрразведчиками по сей день. Они успешно используют опыт предыдущих поколений, а также остаются верными своему долгу», — подытожил Терещенко.
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