На секретных рубежах: какую роль в российской истории сыграла военная контрразведка

19 декабря 1918 года в составе Всероссийской чрезвычайной комиссии при СНК РСФСР были созданы особые отделы. С этого момента началась история советской и российской военной контрразведки. Ещё в годы Гражданской войны Советская Россия оказалась окружена недоброжелателями и могла бы не состояться как государство, если бы не Красная армия, безопасность которой, в свою очередь, обеспечивала военная контрразведка. Огромный вклад советские агенты внесли и в победу над нацизмом. Даже зарубежные исследователи признают, что отечественная контрразведка «Смерш» была самой эффективной спецслужбой периода Второй мировой. Не менее важную миссию военная контрразведка выполняла во время холодной войны и афганской кампании.

Вопросы, связанные с контрразведывательным обеспечением деятельности воинских подразделений, возникли ещё в эпоху зарождения на Руси государственности. Однако никаких достоверных сведений о специальных формированиях, которые бы занимались бы в те времена контрразведкой, до нас не дошло.

Формирование спецслужб в современном понимании этого слова началось в России примерно в XVI—XVII веках. Однако тайные приказы, канцелярии и экспедиции той эпохи занимались одновременно целым комплексом проблем, связанных с обеспечением государственной безопасности: разведкой и контрразведкой, политическим сыском и борьбой с диверсиями. В первой половине XIX столетия в России действовала созданная по инициативе Барклая де Толли Особая канцелярия, а затем военная полиция. Однако просуществовали они относительно недолго, а их обязанности, включавшие в себя военную контрразведку, ею не ограничивались.

«В начале ХХ века в структуре российского военного ведомства стали появляться контрразведывательные отделения. Однако они постоянно реорганизовывались, не успевая толком заняться своей основной работой», — рассказал в беседе с RT методист Музея Победы, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Дитя революции

В ходе Февральской революции многие правоохранительные и специальные подразделения были разгромлены. Однако уже в марте Временное правительство занялось их воссозданием. Были предприняты попытки восстановить и военную контрразведку. Но на фоне Октябрьской революции эта инициатива была свёрнута. Однако потребность в специалистах в области военной контрразведки была объективно высокой: иностранные агенты в атмосфере политических беспорядков чувствовали себя вольготно, состояние российской армии оставляло желать лучшего, наблюдалось массовое дезертирство и расхищение армейского имущества.

В первое время функции ведения контрразведки в войсках были возложены на комиссаров Военно-революционного комитета. Их наделили широкими правами, но и обязанностей у них было немало. Кроме того, им не хватало специальных знаний и навыков. Параллельно с комиссарами контрразведкой в армии занимались военные, а с начала 1918-го — и контрразведывательное бюро ВЧК. Но последнее уже в марте было разгромлено революционными матросами.

Первые попытки создания специализированного органа, который занимался бы исключительно военной контрразведкой, были предприняты в мае 1918 года, когда при главном штаба Рабоче-крестьянской Красной армии сформировали регистрационную службу и органы военного контроля, а при нижестоящих штабах — отделения по борьбе со шпионажем. Их создание инициировали командиры армейских частей, стоявших на демаркационной линии с германской оккупационной зоной.

В составе ВЧК параллельно появились военные политотделы. Армейцы и чекисты арестовывали вербовщиков Белого движения, громили правые подпольные организации и наблюдали за деятельностью иностранных миссий, шпионивших за красноармейскими штабами, но в целом деятельность контрразведчиков носила бессистемный характер. Кроме того, 5 отделов, 14 отделений и 32 пунктов военного контроля на всю Россию было явно недостаточно.

Художник Аксамит А.М. Набор портретов «Герои гражданской войны». Воениздат, 1964

19 декабря 1918 года Бюро ЦК РКП(б) приняло постановление об объединении армейских и фронтовых подразделений ЧК с органами военного контроля в единую структуру под названием Особый отдел ВЧК при Совнаркоме РСФСР. Идея консолидации принадлежала прикомандированному к ВЧК члену ВЦИК Виктору Кингисеппу. Её поддержал председатель ВЧК Феликс Дзержинский. Вслед за Москвой особые отделы были созданы на фронтах и флотах, в военных округах и при губернских ЧК. Особый отдел ВЧК при СНК стал первым в истории России единым централизованным органом военной контрразведки. А его первым начальником стал большевик Михаил Кедров, до этого возглавлявший военный отдел ВЧК.

«Перед военной контрразведкой были поставлены задачи по обеспечению безопасности вооружённых сил, сохранению военной тайны, а также по борьбе с утерей секретных документов и с внедрением вражеской агентуры», — рассказал в беседе с RT полковник военной контрразведки КГБ СССР, историк и писатель Анатолий Терещенко.

По словам эксперта, работать контрразведчикам было очень тяжело.

«В Красную армию массово призывали «спецов» — бывших царских офицеров. Большинство из них были действительно настроены защищать Советскую Россию, но были и такие, кто действовал под контролем белых или иностранных разведок», — констатировал историк.

К концу 1918 года бывшие царские офицеры и унтер-офицеры составляли уже около 75% командного состава Красной армии. Выявлять в многотысячной массе войск вражеских агентов без единой системы учёта и специальных технических средств было сложнейшей задачей, но советские контрразведчики с ней успешно справлялись.

Причём агентура противника успела проникнуть достаточно высоко. Так, сторонникам Белого движения удалось продвинуть своего агента, бывшего офицера пограничной стражи, на должность начальника разведотдела 4-й армии. Помогал ему другой белый агент, занимавший должность командира кавалерийского полка Уральской дивизии. Они передавали кураторам секретные данные и должны были организовать прорыв фронта, выведя ночью с передовой полк Красной армии и позволив белогвардейцам просочиться на его место. Но заговор был раскрыт.

В 1919 году начали создаваться республиканские особые отделы ВЧК. В 1920-м на Особый отдел, помимо борьбы со шпионажем, была возложена обязанность по охране государственной границы. Одним из его главных достижений в годы Гражданской войны стало выявление заговора в Полевом штабе Реввоенсовета — высшем оперативном органе Главного командования Красной армии. Начальник разведотделения штаба и ряд других высокопоставленных командиров, находясь на связи с руководством Белого движения, готовились захватить управление Красной армией и свергнуть Советы.

Удостоверение старшего лейтенанта госбезопасности Казакова М.А.

© Особый отдел НКВД. Документ принадлежит потомкам Веселаго, Турбаевских и Казаковых.

Другим успехом особистов стал разгром штаба Добровольческой армии Московского района (или иначе — Московского отделения Национального центра), снабжавшегося из Сибири. Его члены готовили в Москве восстание. У них в распоряжении было не только стрелковое оружие, но и артиллерия.

Борьба с фашизмом

После завершения Гражданской войны Особый отдел был сохранён. Он перешёл в новые ведомства, организованные на базе ВЧК: ГПУ, ОГПУ и НКВД-НКГБ. С 1934 года военная контрразведка официально находилась в ведении Особого отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. На его базе был создан сначала 5-й отдел НКГБ, а затем 2-е управление НКВД и 4-й отдел НКГБ.

Военные контрразведчики участвовали в ликвидации последних проявлений повстанческого движения на юге России, а затем боролись с басмачами. А по мере формирования государственной границы и установления Советским Союзом дипломатических отношений с иностранными государствами особые отделы всё больше сосредотачивались на основной задаче — борьбе с разведывательным проникновением в советские силовые структуры.

Разведывательно-поисковая группа МГБ СССР

© Wikimedia commons

«Советский Союз оказался в положении осаждённой крепости. Элиты западных государств он очень сильно раздражал, так как пример СССР наводил их рабочих на мысли о социальных гарантиях и повышении зарплаты. Поэтому советское государство за границей были не прочь ликвидировать, и основным фактором, позволившим СССР выжить, была Красная армия. А военная контрразведка, в свою очередь, обеспечивала её безопасность», — рассказал в интервью RT историк спецслужб Александр Колпакиди.

По его словам, развиваться советской контрразведке было непросто. В частности, это касалось поиска соответствующих кадров.

«Одной из проблем Особого отдела стало то, что вплоть до Великой Отечественной войны, когда военную контрразведку возглавил Абакумов, у неё не было ярких руководителей. Но сама система была выстроена грамотно буквально с нуля. Ведь, как мы знаем, в царской России ничего подобного не было», — отметил Колпакиди.

В феврале 1941-го Политбюро ЦК ВКП (б) ликвидировало Особый отдел, передав функции военной контрразведки специальным подразделениям армии, флота и НКВД. Однако реформа так и не была доведена до конца, а после нападения Германии от неё решили отказаться. 17 июля в составе НКВД было воссоздано единое Управление особых отделов. Но вскоре советское руководство пришло к выводу, что в условиях тотальной войны боевое взаимодействие будет более эффективным, если военная контрразведка окажется в одной структуре с подразделениями, оперативным обеспечением которых она занимается.

С 19 апреля по 31 мая 1943 года Иосиф Сталин подписал ряд документов, согласно которым в структуре Народных комиссариатов обороны, военно-морского флота и внутренних дел были созданы три отдельных подразделения Смерш (от аббревиатуры «Смерть шпионам»). Их кадровый костяк составили бывшие особисты. Пополнение же обеспечивалось за счёт способных офицеров-фронтовиков.

Бойцы Смерша в ходе борьбы с бандеровцами

© Wikimedia commons

За два года сотрудники контрразведки «Смерш» разоблачили свыше 40 тыс. шпионов, диверсантов и террористов. На них также была возложена сложнейшая задача по проверке бывших окруженцев и военнопленных, вместе с которыми гитлеровцы забрасывали в советский тыл своих агентов.

«Смерш проводил не только контрразведывательные, но и разведывательные мероприятия. Его люди проникали в разведшколы противника, вели радиоигры, проводили эффективные дезинформационные мероприятия», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

По мнению Анатолия Терещенко, Смерш полностью переиграл немецкие разведслужбы абвера и РСХА.

«О том, что Смерш был самой эффективной спецслужбой времён Второй мировой войны, говорят не только отечественные, но и западные специалисты», — подчеркнул Терещенко.

Новый фронт



В 1945 году война закончилась для армии, но не для военных контрразведчиков. Из состава Наркомата обороны их перевели сначала в Министерство госбезопасности, а затем — в КГБ. В 1940—1950-е годы они ликвидировали оставленное гитлеровцами националистическое подполье на Западной Украине и в Прибалтике. А затем оказались на фронтах холодной войны.

«Противник поменялся. Против Советского Союза теперь действовали разведывательные службы США, Великобритании и ФРГ. Они проводили операции по вербовке и внедрению своей агентуры на ответственные посты в силовых структурах, а военная контрразведка их успешно разоблачала», — рассказал Терещенко.

Плакат «Болтовня, сплетни — на руку врагу»

Gettyimages.ru

© Fine Art Images/Heritage Images

Огромное количество работы появилось у советской военной контрразведки в конце 1960 — начале 1970-х годов.

«Она прекрасно проявила себя в Афганистане. Конечно, основной работой контрразведчиков является борьба с вражеским шпионажем. Однако в Советском Союзе на неё был возложен широкий круг других обязанностей, связанных с обеспечением безопасности вооружённых сил. Контрразведчики следили, чтобы военнослужащие были сыты, одеты, обуты, находились в нормальном настроении», — рассказал Александр Колпакиди.

По его словам, военная контрразведка сыграла колоссальную роль в истории страны, позволив сохранить армию, ставшую залогом государственного суверенитета.

«Сложные задачи стоят перед нашими военными контрразведчиками по сей день. Они успешно используют опыт предыдущих поколений, а также остаются верными своему долгу», — подытожил Терещенко.