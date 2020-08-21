На седьмом году ООН признала крымчан гражданами России

По данным ООН, население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек. Как уточнила в беседе с РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такой подсчёт с резким увеличением цифр может говорить только о том, что в ООН начали считать крымчан, как граждан России.

По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, процесс признания ООН крымчан гражданами своей страны закономерен и логичен. Он отметил, что международное признание российского статуса Крыма - это также неизбежный и понятный процесс. В частности, признание статуса - это вопрос времени.

Бобков напомнил о том, что Крым добровольно и естественным образом вернулся в состав своей Родины - поэтому, конечно же, понятен расчёт ООН.

Напомним, что президент России Владимир Путин уже давно закрыл вопрос о принадлежности полуострова.

В июле 2018 года в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки Путин поставил жирную точку в вопросе обсуждения, чей Крым, заявив, что тот входит в состав Российской Федерации. И переход этот был осуществлён на абсолютно законных основаниях в результате референдума, который поддержали большинство жителей полуострова.