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На седьмом году ООН признала крымчан гражданами России
21 августа 2020, 12:45 • 131 • Политика
На седьмом году воссоединения Крыма с Россией ООН признала жителей полуострова российскими гражданами. Это следует из нового отчёта организации о приросте численности населения страны.
По данным ООН, население России в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек. Как уточнила в беседе с РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такой подсчёт с резким увеличением цифр может говорить только о том, что в ООН начали считать крымчан, как граждан России.
По словам вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, процесс признания ООН крымчан гражданами своей страны закономерен и логичен. Он отметил, что международное признание российского статуса Крыма - это также неизбежный и понятный процесс. В частности, признание статуса - это вопрос времени.
Бобков напомнил о том, что Крым добровольно и естественным образом вернулся в состав своей Родины - поэтому, конечно же, понятен расчёт ООН.
Напомним, что президент России Владимир Путин уже давно закрыл вопрос о принадлежности полуострова.
В июле 2018 года в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки Путин поставил жирную точку в вопросе обсуждения, чей Крым, заявив, что тот входит в состав Российской Федерации. И переход этот был осуществлён на абсолютно законных основаниях в результате референдума, который поддержали большинство жителей полуострова.
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