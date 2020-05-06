На счёт «три»: поможет ли поэтапный выход из изоляции сдержать эпидемию

Ограничения, введенные из-за COVID-19, необходимо снимать поэтапно, иначе возникает риск роста заболеваемости. В Калининградской области и других регионах, которые уже вышли на плато, после 11 мая можно приступить к первому этапу снятия карантинных мер. Об этом «Известиям» заявили эксперты после совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, которое президент провел 6 мая. Подробности плана постепенного отказа от действующих запретов во время мероприятия раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Владимир Путин признал, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах РФ складывается по-разному и поспешность может обернуться откатом назад. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний. Отрасль очень ждала этого решения, поскольку суммарно потери уже оцениваются примерно в 15 млрд рублей за месяц простоя, заявили опрошенные «Известиями» девелоперы.

В три этапа

Видеоконференцию, в которой приняли участие члены правительства и главы субъектов РФ, Владимир Путин начал с сообщения о состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, результат теста на коронавирус у которого недавно показал положительный результат.

— Он идет на поправку, там все штатно, не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович. Мы с ним каждый день на связи, он принимает участие в текущей работе, в подготовке всех наших решений, — рассказал президент.

Президент РФ Владимир Путин Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Тем временем обстановка в мире вокруг распространения инфекции по-прежнему остается тревожной. Наибольшее число инфицированных (более 1,2 млн человек) зафиксировано в США, в Испании и Италии зарегистрировано свыше 200 тыс. случаев заболевания COVID-19. Также среди лидеров рейтинга — Великобритания, Франция, Германия и Россия. В нашей стране, где режим самоизоляции продлен до 11 мая, выявлено уже более 165 тыс. случаев заражения. Утром 6 мая, по данным некоторых СМИ, РФ вошла топ-5 стран по числу заболевших коронавирусом. Однако, согласно большинству статистических выкладок, это может произойти только 7 мая.

В российских регионах ситуация с распространением коронавируса складывается по-разному, отметил президент. В некоторых регионах жесткие профилактические меры необходимо сохранять и даже дополнять, а где-то уже возможно планировать их смягчение, считает он.

— Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь, здоровье наших людей, — подчеркнул Владимир Путин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания предложила отказываться от ограничений в три этапа. Так, сначала станут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций.

— На втором этапе — прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей, и предусмотрено начало работы образовательных организаций, — добавила глава ведомства.

А вот на последней стадии предполагается возобновление работы парков и скверов при условии соблюдения социальной дистанции. Кроме того, к своей деятельности смогут вернуться объекты торговли и сферы услуг неограниченной площади, а также гостиницы и предприятия общественного питания.

На выход — по обстановке

Ограничения действительно необходимо снимать поэтапно, иначе есть риск получить новые случаи заражения, уверены специалисты. К выполнению соответствующих мероприятий в России могут приступить в конце мая — соответственно, есть неделя на оценку происходящего, отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

— Регионы, где будут постепенно сниматься ограничения, будет определять эпидемическая обстановка. Вопрос не только в количестве имеющихся зараженных людей, но и в приросте. Что касается Москвы, если прирост стабилизируется и майские праздники не ознаменуются значительным подъемом заболеваемости, то стоит рассматривать вопрос о поэтапном снятии ограничений и здесь, — рассказал Иван Коновалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как будут развиваться события, по его словам, может показать только время. Так или иначе, поэтапный выход из режима самоизоляции - уже общемировая практика. Многие страны прибегают к определенным послаблениям, после чего оценивают обстановку, напомнил в беседе с «Известиями» и член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

— Один из лучших регионов в плане снижения заболевших сейчас – Калининградская область. В таких субъектах, которые уже вышли на плато и где началось снижение заболевших, после 11 мая можно реализовать первый этап снятия ограничений, — уверен депутат.

При этом, по его словам, большинство регионов, судя по статистике, 11 мая к послаблениям готовы не будут. Во всяком случае, стране удалось избежать лавинообразного роста заражений. Это была изначальная цель, и Россия с ней справилась весьма успешно, заключил парламентарий.

Открытие строек

Решения о поэтапном возвращении к обычной жизни будут принимать руководители регионов. При этом главы субъектов в случае ухудшения обстановки смогут возобновить ограничительные меры. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сразу уточнил, что столичные власти не ослабят режим самоизоляции после 12 мая. По мнению градоначальника, особенно опасно сейчас разрешать работать салонам красоты, парикмахерским и другим предприятиям в сфере услуг, поскольку это может спровоцировать рост заболеваемости.

С другой стороны, столичные власти планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города. Этот шаг обеспечит работой порядка 500 тыс. человек и окажет положительный эффект на экономику страны. Президент, в свою очередь, заявил, что поддерживает предложение.

Еще с середины апреля девелоперы ориентировались на 12 мая как на наиболее вероятный срок снятия ограничений на строительные работы в Московском регионе. Это ожидаемое всем рынком решение, и компании заранее начали готовиться к нему, сказал «Известиям» управляющий партнер, акционер ГК «Основа» Олег Колченко.

Стройки в московском регионе были закрыты с 13 апреля. Месяц простоя обойдется компаниям примерно в 15 млрд рублей прямых убытков девелоперов в сумме, пояснил «Известиям» гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Речь идет о расходах на заработные платы, оплату аренды и другие обязательства. В результате около половины дольщиков региона могут столкнуться со сдвигом сроков сдачи объектов.

— 30-дневная приостановка приводит к сдвигу на два-три месяца, и в первую очередь это касается объектов со сроком ввода в конце этого года и в следующем году. В других проектах эффект от приостановки можно постепенно нивелировать, — считает эксперт.

По его мнению, обойдутся без переносов сроков и новостройки, возведение которых велось с опережением графиков.

В целом, чтобы перезапустить проекты, девелоперам понадобится примерно еще месяц, поскольку придется восстанавливать сложную технологическую цепочку, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Восстановление спроса и продаж станет возможным после полного снятия режима самоизоляции, прогнозирует директор строительного комплекса ГК «Гранель» Андрей Зимонов. Хотя программа субсидирования ипотечных ставок до 6,5% уже начала оказывать положительное влияние на рынок, добавил он.

«Владеть ситуацией вживую»

Выступая на мероприятии, глава Минздрава Михаил Мурашко уточнил, что сейчас в России на ИВЛ находятся 1133 человека. Всего в стационарах с подтвержденным или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» числится около 80 тыс. людей.

— Сегодня 36% от общего количества коек находится в ожидании для приема пациентов, поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита или проблем с госпитализацией, — отметил министр, подчеркнув, что в целом ситуация с медицинским оборудованием и тест-системами в стране стабильная.

Михаил Мурашко также отметил, что мужчины хуже переносят COVID-19 по сравнению с женским полом. Кроме того, тяжелые формы течения болезни встречаются чаще у пациентов старше 60 лет и людей, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ожирением.

Выступил на совещании и министр труда и социальной политики Антон Котяков, который сообщил, что за последние два месяца число безработных выросло на 735 тыс. человек. Всего в России зарегистрировано более 1,2 млн безработных. Владимир Путин попросил ведомство обратить внимание на поддержку сотрудников социальных учреждений, которые сейчас работают в тяжелых условиях.

А вот выступление главы Минэкономразвития Максима Решетникова президента не впечатлило.

— Многое из того, что я сейчас услышал, – это перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не всё, — заявил Владимир Путин. — Я попросил бы вас внимательнее посмотреть внутрь, как реализуются эти решения, где какое количество выдано денег, кому. Структурировать нужно всю эту информацию, чтобы владеть ситуацией вживую. Я вас попрошу внимательнее посмотреть на эти вопросы.

По мнению члена Генсовета «Деловой России» Владимира Прохорова, сегодня крайне важно поддержать МСП, так как многие компании без господдержки рискуют, в принципе, прекратить свое существование.

— А ведь за каждым малым бизнесом стоят реальные люди, которые потеряют работу. Безвозмездная помощь для предприятий на выплаты зарплат, которые смогли сохранить трудовые коллективы, очень своевременный шаг, — заявил он «Известиям».

Однако хотелось бы, чтобы власти прислушались к бизнесу и обратили внимание на просьбы по налоговым отсрочкам для всех компаний, а не только тех, кто вошел в специальный перечень, добавил он.

— Также стоит перенести всевозможные проверки, в том числе налоговые, как минимум, до конца года. Показатель в 50 000 отложенных проверок недостаточно высокий, — считает эксперт.

Руководители компаний сейчас, в первую очередь, должны сосредоточится на основных бизнес-процессах и разработке внутренних планов по выходу из кризиса, а не разбираться с бюрократией, подытожил он.