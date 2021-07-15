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На сайты госвласти русского региона напали хакеры
15 июля 2021, 21:45 • 64 • Политика
Сайты органов государственной власти Крыма подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил советник главы республики.
Работу сайтов органов государственной власти Крыма обещают восстановить в течение часа.
Ранее массированной кибератаке подвергался сайт, на котором проходило голосование за кандидатов на выборы в Госдуму партии "Единая Россия". Также хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным.
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