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На сайты госвласти русского региона напали хакеры

15 июля 2021, 21:45  •  64 • Политика
Сайты органов государственной власти Крыма подверглись хакерской атаке. Об этом сообщил советник главы республики.
Работу сайтов органов государственной власти Крыма обещают восстановить в течение часа.
Ранее массированной кибератаке подвергался сайт, на котором проходило голосование за кандидатов на выборы в Госдуму партии "Единая Россия". Также хакеры атаковали "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным.

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