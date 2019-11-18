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На сайте госуслуг станет удобнее оставлять жалобы
18 ноября 2019, 18:24 • 84 • В России
На едином портале государственных и муниципальных услуг улучшат обратную связь с гражданами. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Как рассказал Медведев в понедельник на совещании со своими заместителями, на портале будет создано единое окно для связи с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены. Там же можно будет отслеживать и ход рассмотрения жалобы.
- Есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять юридически значимые действия - в частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи, - рассказал Медведев.
По его словам, также есть предложение с помощью портала информировать пользователей о положенных им льготах.
- Сейчас эти функции уже закреплены нормативно, но их техническая реализация будет происходить в следующем году, - пояснил Медведев.
На совещании также обсуждали льготные авиаперелеты на Дальний Восток. Медведев сообщил, что правительство расширило перечень субсидируемых авиамаршрутов. Сейчас их 152, а со следующего года станет 176. Кроме того, субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30%.
- Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года - 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в эконом-классе, - сказал Медведев.
Напомним, программа субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток действует круглый год. Воспользоваться льготами могут россияне до 23 лет, женщины старше 55-ти лет, мужчины - старше 60-ти лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.
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