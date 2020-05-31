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На рынке в Ухане "поработал" суперраспространитель: Власти Китая опровергли сами себя

31 мая 2020, 16:55  •  45 • В мире
Китайские власти опровергли сами себя, а именно свою официальную теорию об источнике коронавируса. На рынке в Ухане "поработал" суперраспространитель, а летучие мыши оказались совершенно ни при чём.
С самого начала вспышки коронавируса китайские власти настаивали на том, что источником появления COVID-19 был рынок диких животных в городе Ухань. Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу в январе заявил, что SARS-CoV-2 был найден именно на этом рынке у "живого товара".
Теперь же Гао Фу заявил: на рынке Уханя животного источника заражения не было, пишет Daily Mail. Учёные из Университета Британской Колумбии, Гарварда и Массачусетского технологического института взяли образцы с рынка морепродуктов. В них тоже оказались следы коронавируса, причём на 99,9% совпадающие с образцами заражённого жителя Уханя. Исследователи сделали вывод, что SARS-CoV-2 был занесён на рынок, но вовсе не животными, как раньше утверждалось, а людьми. А вот где заразились люди, остаётся неизвестным.
В международную группу учёных входили Алина Чан и Шинг Чжан. Если посмотреть опубликованные ими работы, то можно заметить тесную связь с США. Эти специалисты заявили, что имеющиеся данные не говорят о передаче вируса на рынке между видами. С этим согласен и зоолог из университета Джорджтауна Колин Карлсон. По его мнению, на рынок пришёл суперраспространитель - уже больной COVID-19 человек. Именно он и передал вирус другим людям.
Власти США подозревают Китай в искусственном происхождении SARS-CoV-2. Якобы произошла утечка из научной лаборатории в Ухане. Новые исследования эту теорию подтверждают, пишет издание. Китаянка Ши Чжэнли была первой, кому удалось выделить новый коронавирус. Она работала в лаборатории Уханя, причём как раз с летучими мышами. Её задачей было "приладить" их коронавирус к организму людей. Исследования велись совместно с учёными США и по их исследовательской программе.
"[Программу] щедро спонсировал Билл Гейтс. Так что вопрос "кто виноват?" при большом конспирологическом желании можно развернуть и в сторону самой Америки", - пишет "Московский комсомолец".

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