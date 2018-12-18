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″На русском пишу без ошибок": Порошенко признался, что 32 года не знал украинской мовы

18 декабря 2018, 11:39  •  80 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко признался, что до 1997 года, то есть 32 года своей жизни писал и разговаривал только на русском языке, а украинской мовы до этого не знал. ″На русском я пишу абсолютно без ошибок", - добавил также глава государства, общаясь со студентами.
Неожиданное признание сделал президент Украины Петр Порошенко, выступая перед студентами в Днепре. Он заявил, что до 1997 года, несмотря на то, что родом из Одессы, писал и разговаривал только по-русски. То есть 32 года из своих 53-х глава государства украинской мовы не знал совершенно.
"Чтобы ни у кого не было никаких иллюзий: до 1997 года я не разговаривал на украинском языке, - цитируют украинские СМИ Порошенко. - Я родился в Одесской области, в селе у бабушки был суржик, а учился я на русском″.
Кстати, учёба пошла впрок, и сейчас, по признанию Петра Порошенко, он на русском, мол, пишет до сих пор грамотно.
″На русском я пишу абсолютно без ошибок", - добавил президент.
При этом глава Незалежной не забыл себя похвалить ещё раз, подчеркнув, что он - ″яркий пример того, что если надо, ты спокойно общаешься на украинском″.
″Сейчас мне легче общаться на украинском, чем на русском″, - заявил Порошенко, добавив, что он этим ″наслаждается″.
Кроме того, президент Незалежной добавил, что помимо русского и украинского знает ещё несколько языков. В том числе английский, болгарский, польский и румынский, а потому в странах Восточной Европы ″никогда не нуждается в переводчике″.

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