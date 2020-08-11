На русских туристах в Европе этим летом поставили крест: "Не хотелось бы никого расстраивать, но…"

Смогут ли граждане России съездить этим летом в Европу? Свой ответ на этот вопрос дал постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Судя по ответу дипломата, на российских туристах в Европе в текущем летнем сезоне он поставил крест.

"Не хотелось бы никого расстраивать, - цитирует его слова "РИА Новости", - но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность".

И опасения российского дипломата не беспочвенны. Дело в том, что пока Европа не готова открывать границы для наших граждан в связи с пандемией коронавируса. Напомним, несколько месяцев назад именно COVID-19 стал причиной закрытия границ и прекращения международного сообщения между странами. Россия исключением не стала.

Ранее же, как напоминает РИА ФАН, в Брюсселе согласовали перечень стран, чьи граждане могут въехать на территорию Евросоюза. Позже список был обновлён, однако нашей страны в нём пока нет.