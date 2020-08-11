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На русских туристах в Европе этим летом поставили крест: "Не хотелось бы никого расстраивать, но…"
11 августа 2020, 20:50 • 34 • В мире
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в ответ на вопрос о том, смогут ли граждане РФ съездить этим летом в Европу, по сути, поставил крест на русских туристах. Но лишь на этот летний сезон. "Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти", - отметил дипломат.
Смогут ли граждане России съездить этим летом в Европу? Свой ответ на этот вопрос дал постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Судя по ответу дипломата, на российских туристах в Европе в текущем летнем сезоне он поставил крест.
"Не хотелось бы никого расстраивать, - цитирует его слова "РИА Новости", - но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность".
И опасения российского дипломата не беспочвенны. Дело в том, что пока Европа не готова открывать границы для наших граждан в связи с пандемией коронавируса. Напомним, несколько месяцев назад именно COVID-19 стал причиной закрытия границ и прекращения международного сообщения между странами. Россия исключением не стала.
Ранее же, как напоминает РИА ФАН, в Брюсселе согласовали перечень стран, чьи граждане могут въехать на территорию Евросоюза. Позже список был обновлён, однако нашей страны в нём пока нет.
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