На русских предложили открыть охоту на Западе. Но не на всех

Обозреватель The Sunday Times Мэтью Кэмпбелл (Matthew Campbell) в своей публикации об Алексее Навальном напомнил о его реакции на историю с высылкой наших дипломатов из-за отравления экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Алексей Навальный не был впечатлён реакцией Великобритании на попытку убийства Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Изгнание российских дипломатов было именно тем, чего Москва ожидала и мало чего добьётся, сказал он мне", - отмечает Кэмпбелл.

А после заявил, что теперь блогер "лежит в коме в берлинском госпитале", но тут же голословно обвинив в том, что в клинике оппозиционер оказался якобы "после отравления "Новичком".

"Мы снова столкнулись с жестокой реальностью применения злонамеренным государством химического оружия против своих врагов, - пишет журналист. - И снова европейские правительства задаются вопросом, что делать - и высылать ли российских дипломатов".

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на другой момент в публикации - идею открыть охоту на русских на Западе. Но не на всех подряд, а на определённый круг лиц.

"Бывший собкор "Таймс" в Москве призывает начать охоту за теми гражданами РФ, которые, живя и работая на Западе, повторяют "кремлёвскую пропаганду", то есть не разделяют фейковые новости западной прессы о России", - отметил политолог.

Он же предположил, как именно будут определять тех, кто поддерживает "кремлёвскую пропаганду".

"Будут заставлять отвечать на вопрос "Чей Крым?" при въезде в страну?" - не без иронии отметил Корнилов.