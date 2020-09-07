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На русских предложили открыть охоту на Западе. Но не на всех

07 сентября 2020, 15:30  •  173 • Политика
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на публикацию в The Sunday Times, обозреватель которого предложил открыть охоту за гражданами России, которые, живут и работают на Западе. Но не за всеми, а лишь за теми, кто поддерживает "кремлёвскую пропаганду".
Обозреватель The Sunday Times Мэтью Кэмпбелл (Matthew Campbell) в своей публикации об Алексее Навальном напомнил о его реакции на историю с высылкой наших дипломатов из-за отравления экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери.
"Алексей Навальный не был впечатлён реакцией Великобритании на попытку убийства Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. Изгнание российских дипломатов было именно тем, чего Москва ожидала и мало чего добьётся, сказал он мне", - отмечает Кэмпбелл.
А после заявил, что теперь блогер "лежит в коме в берлинском госпитале", но тут же голословно обвинив в том, что в клинике оппозиционер оказался якобы "после отравления "Новичком".
"Мы снова столкнулись с жестокой реальностью применения злонамеренным государством химического оружия против своих врагов, - пишет журналист. - И снова европейские правительства задаются вопросом, что делать - и высылать ли российских дипломатов".
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на другой момент в публикации - идею открыть охоту на русских на Западе. Но не на всех подряд, а на определённый круг лиц.
"Бывший собкор "Таймс" в Москве призывает начать охоту за теми гражданами РФ, которые, живя и работая на Западе, повторяют "кремлёвскую пропаганду", то есть не разделяют фейковые новости западной прессы о России", - отметил политолог.
Он же предположил, как именно будут определять тех, кто поддерживает "кремлёвскую пропаганду".
"Будут заставлять отвечать на вопрос "Чей Крым?" при въезде в страну?" - не без иронии отметил Корнилов.
Бывший собкор Таймс в Москве призывает начать охоту за теми гражданами РФ, которые, живя и работая на Западе, повторяют «кремлевскую пропаганду», то есть не разделяют фейковые новости западной прессы о России. Будут заставлять отвечать на вопрос «Чей Крым?» при въезде в страну? pic.twitter.com/YAZ7yLNrIU
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) September 6, 2020

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