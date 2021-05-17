На руках Байдена кровь убитых палестинцев - Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

Президент Турции раскритиковал американского коллегу за военное сотрудничество с Тель-Авивом

Действующий американский лидер Джо Байден повинен в жертвах среди жителей Газы. Более того, президент США пишет своими "кровавыми руками" историю этого региона, поставляя израильтянам оружие.

Ранее Jerusalem Post сообщал, что Белый дом одобрил продажу Тель-Авиву высокоточного оружия суммой в 700 млн долларов.

Позднее новость прокомментировал президент Турции, выступая на пресс-конференции. По словам Эрдогана, на словах американская администрация поддерживает разоружение, однако в действительности поддерживает подобным образом жертвы среди мирного населения.

Те, кто не обращает внимание на происходящее, навлекают на себя в будущем "катастрофы", убежден турецкий лидер.

"Совбез ООН не остановил строительство трех поселений Израиля в Палестине. Террористическое государство. Израиль уничтожает детей и женщин. Вы переживаете за их детей, но не переживаете за палестинских детей, которые погибают из-за израильских обстрелов", – заявил президент Турции.

Глава государства также сообщил, что своим решением президент Соединенных Штатов буквально вынудил его произнести сказанное.

Позднее турецкий лидер выразил мнение о том, что в условиях возникшего военного конфликта оптимальным способом решения проблемы может стать формирование комиссии, в которую должны входить представители трех религий.

Напомним, ситуация обострилась еще 10 мая, после столкновений мусульман с израильской полицией. Причиной недовольства местных жителей стало выселение нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима, что спровоцировало военный конфликт.