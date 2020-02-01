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На Ровенской АЭС произошло отключение третьего энергоблока

01 февраля 2020, 17:24  •  106 • Украина
В ночь на 1 февраля на Ровенской АЭС по неизвестной причине произошло отключение третьего энергоблока.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«1 февраля 2020 года в 02:24 произошло отключение энергоблока №3 Ровенской АЭС от энергосети. Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было и радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм.

Ранее на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области из-за срабатывания защиты автоматически отключился от сети энергоблок №3.

В октябре 2019 года пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщила, что в работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой.

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