Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эволюция стратегии НАТО на современном этапе
Облегчённый арсенал: на что будут способны российские БПЛА с новыми малогабаритн...
Космос опасен, или По принципу русской матрёшки
Странная сотня. Зачем они это выдумали
Главная / Украина

На Ровенской АЭС отключили четвёртый энергоблок для ремонта

15 февраля 2020, 12:54  •  113 • Украина
Пресс-служба НАЭК «Энергоатом» сообщила об отключении четвёртого энергоблока Ровенской АЭС для проведения текущего планового ремонта.
 
© atom.gov.ua
 

Об этом говорится на сайте компании.

«15 февраля 2020 года в 01:01 мск в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС выведен в текущий ремонт для устранения замечаний. Ориентировочная дата завершения ремонта — 22 февраля 2020 года», — указывается в заявлении.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1800 МВт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 февраля на Ровенской АЭС по неизвестной причине произошло отключение третьего энергоблока.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
14 февраля 2020, 20:39
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
14 февраля 2020, 23:54
Маас: ФРГ подготовит базу для встречи «нормандской четвёрки»
15 февраля 2020, 09:39
Женская сборная России выиграла командный зачёт ЧЕ по спортивной борьбе
14 февраля 2020, 20:39
Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
15 февраля 2020, 12:54
Зеленский обсудил с главой МВФ экономику Украины
15 февраля 2020, 14:24
Зеленский заявил о желании провести местные выборы на Украине, в том числе "и в Крыму"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2020, 07:54
Лукашенко сделал страшный намек Путину (Telegram. обзор)
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
11 февраля 2020, 14:54
"Да нам никакой внешний враг не нужен!": Доктор Комаровский разоблачил "убийц" Украины
09 февраля 2020, 14:09
"Отсталая Рашка"? Ну-ну… Аккаунт "Наша Канада" заблокировали после фейка о русских
11 февраля 2020, 05:09
Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.