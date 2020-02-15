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На Ровенской АЭС отключили четвёртый энергоблок для ремонта
15 февраля 2020, 12:54 • 113 • Украина
Пресс-служба НАЭК «Энергоатом» сообщила об отключении четвёртого энергоблока Ровенской АЭС для проведения текущего планового ремонта.
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Об этом говорится на сайте компании.
«15 февраля 2020 года в 01:01 мск в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС выведен в текущий ремонт для устранения замечаний. Ориентировочная дата завершения ремонта — 22 февраля 2020 года», — указывается в заявлении.
В настоящее время в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 1800 МВт.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 февраля на Ровенской АЭС по неизвестной причине произошло отключение третьего энергоблока.
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