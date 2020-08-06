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На Россию всё-таки "повесят" MH17? Дело растянется лет на десять - военный эксперт

06 августа 2020, 07:55  •  176 • Политика
На Россию всё-таки "повесят" MH17? Военный эксперт Сергей Хатылёв считает, что дело растянется лет на десять и, соответственно, будет продолжаться ещё как минимум четыре года. Он подчеркнул, что в центре внимания следователей должна быть совсем не РФ, а США и Украина, которые продолжают скрывать улики.
Военный эксперт Сергей Хатылёв в беседе с корреспондентом Nation News оценил ход развития расследования по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17.
Ранее в Минюст РФ поступило сообщение со стороны представителей ЕСПЧ, в котором указано, что Амстердам обратился в суд с иском к Москве в связи с авиакатастрофой. Нидерландские следователи убеждены, что вина за неё якобы лежит на России.
Хатылёв заметил, что дело, начавшееся ещё в 2014 году, только сейчас оказалось на пороге перехода в процессуальную стадию. Тем не менее в нём совершенно смещены акценты.
Эксперт заметил, что основными участниками в настоящее время должны быть совсем не Амстердам и Москва, а США и Украина, которые продолжают скрывать улики - спутниковые снимки и другие сведения.
Это заранее спланированное действие. […]. Это будет продолжаться не менее 10 лет, - считает Хатылёв.

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