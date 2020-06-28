На Россию работаете? Литовский депутат обвиняет Латвию

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

Ох, не так все это представлялось. Думалось создать единый фронт, выработать повестку, наложить резолюции, понаставить красных печатей. Все для того, чтобы ни один киловатт-час вражеской атомной станции не пересек границу Евросоюза. Литовцы пугали, стращали, грозили рисками, напоминали о политической обстановке, пеклись об экологии.

Но одно дело, когда можно выдавать в эфир ничего не значащие слова, другое – когда речь идет о делах предметных: предметных ценах и предметной электроэнергии, альтернативы которой нет. Такое себе предложение, от которого невозможно отказаться. Соседи литовские порывы поддержали, но делать все стали по-своему. Предполагаемая коалиция не собралась даже после жалоб в Брюссель: там решили, что такие дела – это дело каждого, разбирайтесь сами.

В итоге началась форменная истерика: вы нарушаете единство ЕС, вы предаете нашу кровную дружбу, ну и, наконец, а этого давно ждали – вы рука Москвы. Польшу особо не пообвиняешь: еще и обидятся, да надавят, а там есть куда и чем. А вот ближайшую сестрицу Латвию – в самый раз. Что ж ты творишь, родственница? Не видишь, что со мной творится?

Озвучил эту доктрину депутат литовского сейма от правых Жигимантас Павиленис. Тут стоит обратиться к первоисточнику:

"Для многих трудно озвучить факт, что король голый, но я могу повторить: в этом году латвийские энергетики работают на Россию. Наши высокопоставленные чиновники и нынешние переговорщики часто любят подчеркивать единство стран Балтии во что бы то ни стало, но на этот раз ясно, что латвийские переговорщики представляют энергетические интересы России".

Страшные вещи, граждане. Пострашнее расизма будут (завтра он трендам наскучит, а тут нетленка). Ибо каким-то образом помогать интересам России – это рушить все, что создано для того, чтобы ей мешать. А это вещи святые для любой отторгаемой от Москвы территории.

Кто-то скажет: но, простите, интересы РФ – это, конечно, плохо, но кто будет пользоваться электроэнергией? Не жители Литвы часом киловатт-часом? А если еще и по хорошей цене – не это ли интересы государства? Не для того ли оно создавалось, чтобы печься о своих гражданах? Ну и что, что это выгодно кому-то еще? Мы о ком думаем в первую очередь? Если с торговцем на рынке повздорил, так что теперь – не есть?