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На Россию "в войне вакцин" натравили Борреля: Захарова пристыдила евродипломата

30 декабря 2020, 23:20  •  70 • В мире
В российском МИД прокомментировали статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции". Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Боррель сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией". При этом, указал она, для Москвы "не стало откровением", что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов.
В России отреагировали на материал главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, представитель ЕС в материале пытается провести совершенно неуместные параллели между антиковидными усилиями нашей страны и деятельностью боевиков.
Кроме того, отметила она, сам Боррель распространяет фейки и тем самым "демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией".
Однако, констатировала Захарова, подобные нападки на нашу страну не стали откровением для Москвы. Набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искажённой информации, отметила она.
При этом, признала она, вовлечение в этот процесс Борелля, безусловно, шокирует.
Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля иначе, как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.
Во внешнеполитическом ведомстве России потребовали от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов, говорится на сайте МИД.

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