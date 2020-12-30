На Россию "в войне вакцин" натравили Борреля: Захарова пристыдила евродипломата

В России отреагировали на материал главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, представитель ЕС в материале пытается провести совершенно неуместные параллели между антиковидными усилиями нашей страны и деятельностью боевиков.

Кроме того, отметила она, сам Боррель распространяет фейки и тем самым "демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией".

Однако, констатировала Захарова, подобные нападки на нашу страну не стали откровением для Москвы. Набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искажённой информации, отметила она.

При этом, признала она, вовлечение в этот процесс Борелля, безусловно, шокирует.

Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля иначе, как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.

Во внешнеполитическом ведомстве России потребовали от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов, говорится на сайте МИД.