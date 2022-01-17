На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО захлопнулась

В последнее время всё чаще раздаются призывы благодарить США за поставки по ленд-лизу. Благодарить и впрямь есть за что. Но ведь и американцы оказались не внакладе – участвовать в сражениях яичным порошком и тушёнкой куда выгоднее, чем солдатами. Заодно благодаря поставкам развилась американская экономика. Немало поспособствовал её расцвету и пресловутый план Маршалла по восстановлению Европы, за который она (как и мы за ленд-лиз) по гроб жизни должна быть благодарна США.

Сюжет: Банки и финансовый кризис

Развитие экономики невозможно без крепкой валюты. Она и стала краеугольным камнем монетизации победы и создания нового мирового экономического порядка (НЭМП). За год до окончания Второй мировой США продиктовали своим 44 странам-союзницам договор-ультиматум, который тем пришлось принять. Так, доллар стал стандартом для установления курсов других валют и средством международных расчётов. Причём неоправданно дорогим. А когда через четверть века другие государства попробовали было поменять доллар на золото, то США просто отвязали его стоимость от этого драгметалла. Деваться остальным было некуда – бакс уже стал средством расчёта в мировой торговле, поддерживаемый такими институтами, как Международный валютный фонд и Мировой банк. В итоге зелёная бумажка продолжила оставаться неоправданно дорогой, как и в годы её привязки к золоту. Индекс бигмака и прочие измерительные модели это однозначно доказывают.

Константин Поживилко, аналитик

Вход рубль – выход доллар

Позже доллар стал фетишем для бывших республик СССР. Придите с ним на любой базар – у вас его охотно примут везде. А попробуйте в Рязани рассчитаться грузинским лари или азербайджанским манатом – да кто их возьмёт в руки? Хотя эти валюты гораздо больше обеспечены реальными товарами и услугами. Своей отвязанной бумажкой Штаты с лёгкостью финансируют военные авантюры, раздают «вертолётные деньги», оказывают помощь марионеточным режимам. Поэтому крайне нервозно вашингтонский истеблишмент относится к попыткам других стран проводить расчёты без долларов и не держать в них государственные резервы.

Другим столпом нового мирового экономического порядка после окончания Второй мировой стала Всемирная торговая организация. Поначалу, как и история с долларом, затея выглядела очень привлекательной. Отсутствие барьеров, равенство, доверие и партнёрство, основанное на международных гарантиях... Но в итоге «банковать» стали всё те же США.

Арабы поставляют нефть, китайцы за копейки производят товары, а Америка может перейти к постиндустриальной экономике и жить за счёт выдумывания новых финансовых услуг и разработки технологий будущего. Стоило арабским странам в 1973 году задрать цены на нефть, как Америка опустила их едва ли не до убыточных. Когда Китай, вместо того чтобы за копеечную прибыль производить сконструированные в Штатах айфоны, начал производить свои телефоны не хуже, но гораздо дешевле, Пекин сразу стал врагом. Ему, наплевав на все принципы ВТО, начали перекрывать кислород силовыми приёмами, запрещая союзникам-марионеткам с ним сотрудничать. Так, на недавних переговорах Израилю было указано на необходимость получать у США разрешение на все крупные сделки с Китаем.

Естественно, всеми средствами затаскивали в ВТО и Россию. Даже в регионах создали пропагандистские центры (интересно, на чьи деньги?), разъясняющие, каким счастьем будет попасть в этот клуб цивилизованных держав и как в страну придёт процветание. О том, что мы окажемся там в качестве бедных родственников, которые вынуждены выполнять команды хозяев, уточнять не стали. Об этом мы узнали только сейчас, когда выяснилось, что нам объявлять санкции могут, а мы взамен – нет. И ведь претензии предъявили не сразу после объявления контрсанкций, а подождали, пока «ущерб» достигнет фантастических размеров. При этом ещё и обложили экологическим налогом энергоносители для Европы. То есть изящно обошли те же правила ВТО.

Мы нагадили – вы уберите

Спецпредставитель по связям России с международными организациями Анатолий Чубайс назвал определение целей энергоперехода в абсолютно признанном международном формате главным достижением ушедшего года. Мол, нас опять взяли в клуб избранных. Не купишь малиновый пиджак – не признают бизнесменом. При этом великий реформатор ссылается на книгу Билла Гейтса, который сравнивает отказ от энергоперехода с отказом от интернета. Оставим в стороне реформы Чубайса, по итогам которых его правильнее было бы называть представителем международных организаций в России. Вспомним только, как он уже пытался следовать примеру Билла Гейтса в производстве смартфонов и чем всё это закончилось. А руководимая им «силиконовая долина» «Роснано» оказалась спасена от банкротства только благодаря гигантским государственным вливаниям. И вот снова Чубайс затевает новый проект.

Не пора ли нам вместо выполнения команд западных дрессировщиков начать руководствоваться интересами собственной страны? Тем более что в очередную мышеловку нас уже не заманивают, а просто загоняют палкой в виде того же налога на энергоносители. По мнению Запада, обладатели органического топлива стали слишком хорошо жить и посмели высказываться о существующем мировом экономическом порядке. А потому надо лишить их этой возможности. Под той маркой, что органическое топливо, оказывается, ведёт к глобальному потеплению и гибели планеты. И хотя с этим согласны далеко не все учёные, вместо продолжения научной дискуссии началось втюхивание идеи потепления. Создаются экологические партии и НКО. Подростку Грете Тунберг предоставляют главные мировые трибуны. Дескать, устами младенца глаголет истина. При этом более вероятная и неоспоримая опасность ядерного уничтожения человечества затерялась в пиаре сомнительной климатической катастрофы.

Но допустим даже, что её неизбежность неопровержимо доказана. Кто виноват? Те же западные страны, которые хищнически эксплуатировали природу. Вырубили у себя все леса, истощили собственные ископаемые. В Лондоне до сих пор фасады домов черны от смога индустриальной революции. В то время как российская тайга является лёгкими всей планеты. Получается, мы загадили планету, а вы уберите, как прибалтийские и украинские гастарбайтеры убирают наши санузлы.

Раскулачить «золотой миллиард»

«Золотой миллиард» продолжает загаживать природу и сегодня. Американская семья потребляет (а следовательно, и загрязняет) сильнее, чем африканская деревня или индийский микрорайон трущоб. Нас запугивают, что в 2050 году мы сможем позволить себе одни джинсы, два душа и 30 граммов сыра в неделю. Зачем же доходить до такого аскетизма? Давайте сегодня наказывать сверхпотребление. Обкладывать налогом не энергоносители, а частные джеты и яхты, дворцы и прочие излишества. Почему бы нам не стать пионером? А мы обезьянничаем и начинаем государственными деньгами, отнимая их у малоимущих, субсидировать покупку электромобилей. Во что обойдётся сеть электрозаправок на наших просторах?

Беречь природу в любом случае необходимо. Можно рвать тельняшку и заявлять, что мы завершим переход раньше других на 10 лет, но выгодными для нас путями, а не выбрасывая деньги на импортные игрушки. Мы лидеры в атомной энергетике, давайте её развивать как самую чистую. Можем производить из природного газа и гнать по трубам водород. Да и сам газ – один из самых чистых источников энергии – почему обложили налогом? Посмотрите список самых страшных природных катаклизмов за прошлый год. Ни по материальным, ни по человеческим потерям Россия там не фигурирует.

Да, у нас горели леса. Но они горели и в 70-х, когда научный мир провозглашал всемирное похолодание. В долгосрочной перспективе при наихудшем сценарии нам не грозит гибель мегаполисов под водой и сотни миллионов экологических беженцев. Наоборот, мы сможем их принять на землях, ставших плодородными. Поэтому хватит слушать внезапно «позеленевшего» Чубайса и лезть в очередную мышеловку. Выбраться бы из старых.