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Европейский эксперт попытался объяснить, почему представителям киевского режима позволяют делать заявления от всего мирового сообщества

Европе следовало бы иногда одергивать говорящую от имени международного сообщества Незалежную. С таким мнением выступил ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Руслан Осташко.

Так он комментировал заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, пригрозившего главе Белоруссии Александру Лукашенко ответом "всего международного сообщества" после обвинений в подготовке киевским режимом белорусских боевиков для протестов в Минске.

Соведущая Осташко Екатерина Стриженова попросила польского журналиста и политолога Якуба Корейбу объяснить, почему Европа не одергивает за подобные спичи представителей украинских властей.

Однако пан Корейба сначала пустился в пространные рассуждения о потере Россией сфер влияния среди бывших советских республик, что чревато появлению "второй Сирии", в данном случае уже в центре Европы – в Незалежной, если за ней не установить контроль. А потом заявил о том, что Украина – это "молодая демократия", а потому к ней нужно относиться как к младенцу.

"У украинцев есть своя специфика. Это такой новорожденный ребенок на Западе, которому позволено больше, чем взрослому члену семьи", – подчеркнул польский эксперт.

Осташко напомнил пану Корейбе, сколько существует "новорожденное" украинское государство.

"На секундочку, ребеночку вашему уже тридцать лет", – указал ведущий.

Польского политолога давно не было видно в российских телеэфирах, и вот он снова вернулся в пределы РФ и покатился по политическим ток-шоу, грудью выступая за неньку. Вероятно, скоро телезрителей ждут очередные скандалы с поляком, который периодически делает в прямых эфирах русофобские и антисоветские заявления.

