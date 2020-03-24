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«На родине я буду убит»: проживающему в России египтянину, принявшему христианство, отказывают в статусе беженца

24 марта 2020, 18:30  •  74 • В России
Египтянину Сайлу Абдельразеку, который полгода назад переехал в Россию к своей гражданской супруге, не предоставляют статус беженца. До этого он отрёкся от ислама и принял христианство, в связи с чем у него возникли проблемы на родине. По словам мужчины, родственники угрожают ему расправой. Между тем у него и его гражданской жены — россиянки Ольги Фалько — летом должен родиться ребёнок. Женщина опасается, что мужа могут депортировать.
 
© Кадр: видео RT
 

27-летний гражданин Египта Сайд Абдельразек полгода добивается получения статуса беженца в России. Дело в том, что на родине он отказался от ислама и принял христианство. Из-за этого все родственники не только перестали с ним общаться, но и стали угрожать ему расправой.

Абдельразек познакомился в соцсетях с россиянкой Ольгой Фалько. Женщина помогла ему перебраться в Россию. Поскольку у египтянина на родине осталась жена, с Ольгой он смог только обвенчаться. Пара ждёт рождения ребёнка. Между тем они опасаются, что Абдельразека могут выслать в Египет, где его ждёт смерть.

Новая вера

Сайд Абдельразек из Египта заинтересовался христианством два года назад. На его улице жил пожилой мужчина, который постоянно читал Священное писание.

«Я приходил к нему в магазин и задавал вопросы: «Почему вы верите, что Христос — это Бог? Как можно было его распять? Как Бог мог умереть?» — и другие. Он разъяснял мне все основы христианской веры, — рассказывает Сайд RT. — Потом я самостоятельно начал изучать христианскую литературу, в особенности Старый и Новый Заветы. А впоследствии, прочитав Евангелие, решил сменить веру».

  • vk.com

Абдельразек был единственным кормильцем в семье. Он управлял магазином, который достался ему от отца, и на эти деньги кормил сестёр, мать, жену и ребёнка. Когда он поделился с близкими своими взглядами и рассказал о смене веры, его выбор они не приняли.

Жена забрала ребёнка и ушла из семьи. Мать и вовсе обратилась к местным властям, чтобы они убедили сына вернуться к прежнему вероисповеданию. Также в ситуацию вмешались родственники жены и начали угрожать ему расправой. По словам Абдельразека, некоторые из них состоят в  радикальных организациях. Согласно переведённым сообщениям от них (есть в распоряжении RT), родственники пишут: «Каждый хочет тебя убить. Это будет твой конец. Твоя кровь будет потрачена впустую». 

«Если я вернусь в Египет, то, несомненно, буду убит. Если меня не убьют сотрудники спецслужб, то это сделают радикальные мусульмане. Что касается угроз в мой адрес в Египте, то они поступали от известных шейхов, которые исповедуют экстремистские террористические идеи. Эти шейхи — из «Братьев-мусульман»*. Их много, не сосчитать. Они в курсе дела. Я не хочу называть имена. Но их очень много. Угрозы продолжаются до сих пор», — говорит Сайд.

Переезд в Россию

Восемь месяцев назад Сайд познакомился в Facebook с 42-летней жительницей Ульяновска Ольгой Фалько. На тот момент он уже скрывался у друзей из христианской общины в Александрии. Сначала они просто разговаривали о восточном христианстве и египетском православии, а впоследствии возникла симпатия и мужчина предложил Ольге выйти за него замуж. Находиться в Египте Сайду было небезопасно и, чтобы вызволить возлюбленного, Ольга взяла кредит.

  • © Кадр: видео RT

«Между нами возникла именно духовная близость. Думаю, нас друг другу бог послал. Поэтому я согласилась помочь ему переехать и впоследствии стать его женой», — вспоминает Ольга. 

Летом 2019 года Абдельразек сбежал в Россию в Ульяновск, где крестился в православном храме. Однако в ЗАГСе регистрировать союз отказались, сославшись на то, что Сайд всё ещё женат — его супруга пока не спешит оформить развод.

«В Египте я стал персоной «нон грата», поэтому оформлять развод никто не хочет. Нам с Ольгой пришлось поехать в Алапаевск, где в одной из церквей согласились нас обвенчать. Сейчас Ольга ждёт ребёнка. У неё есть 11-летний сын от первого брака. Он уже называют меня папой. Мы боимся, что меня могут выслать из страны и наша семья разрушится», — рассказывает Сайд.

Абдельразек с момента приезда в Россию не работает, так как до сих пор не получил статус беженца. Его даже не смогли устроить на должность алтарника в храм. Всю семью обеспечивает Ольга, однако сейчас она в декрете, и теперь у них копятся долги.

  • vk.com

«Мы постоянно подаём в миграционную службу нотариально заверенные письма с угрозами. Они видят, что ему на родине грозит смерть, но всё равно отказывают. Я не представляю, что будет, если его депортируют. Как мы будем жить. В ближайшие дни полиция должна дать нам окончательный ответ», — подытожила Ольга.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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