Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
«Мы мочим москалей, не переходите нам дорогу» – киевские наци угрожают евреям
Главная / Политика

На решение - сутки: Пелоси выдвинула жёсткий ультиматум по Трампу

11 января 2021, 15:50  •  79 • Политика
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выдвинула вице-президенту США Майку Пенсу ультиматум. Он касается действующего президента Дональда Трампа. Пелоси отметила, что у властей есть сутки на решение.
В частности, Пелоси обратилась с призывом к Пенсу инициировать реализацию 25-й поправки, которая касается передачи полномочий, и отстранить Трампа от занимаемой должности главы государства.
По её словам, на принятие решения по этому ультиматуму она "даёт" сутки - 24 часа. После чего будет начато рассмотрение процедуры импичмента.
Отметим, что по закону Трамп остаётся лидером страны до 20 января. Однако Пелоси, по всей видимости, оказалась так напугана взятием Капитолия поддерживающими Трампа американцами, что решила форсировать события.
Нэнси Пелоси в заявлении настаивала, что Дональд Трамп совершил "подрывные действия". Поэтому следует использовать 25-ю поправку к Конституции США, чтобы доказать, будто Трамп не способен исполнять свои обязанности.
"Президент США - очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет", - заявила Пелоси.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
11 января 2021, 06:40
"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближнего Востока
11 января 2021, 03:00
"Мужик явно завёлся": Для Трампа уготовили убийственную перспективу
11 января 2021, 04:50
"Маска - не спасение": Американца сняли с рейса за одну фразу
11 января 2021, 10:20
Против несогласных "работают по беспределу": Украинец пожаловался на травлю
11 января 2021, 10:20
Украинский эксперт обрек Россию на скорое уничтожение
11 января 2021, 08:30
Названа причина ухода Авксентьевой с поста главы Якутска
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2021, 04:05
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой манёвр
06 января 2021, 04:45
"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
05 января 2021, 10:25
«Шок и ужас: Единственная в мире страна, применяющая весь комплекс вооружений по России»
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
06 января 2021, 18:30
Нидерланды ополчились на Украину за "подставу" со свидетелем по "Боингу"
06 января 2021, 13:00
Мы будем оскорблять русских, а вы - несите деньги: гадкую статью о России выпустили платно
05 января 2021, 21:25
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ Баранца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.