На решение - сутки: Пелоси выдвинула жёсткий ультиматум по Трампу

В частности, Пелоси обратилась с призывом к Пенсу инициировать реализацию 25-й поправки, которая касается передачи полномочий, и отстранить Трампа от занимаемой должности главы государства.

По её словам, на принятие решения по этому ультиматуму она "даёт" сутки - 24 часа. После чего будет начато рассмотрение процедуры импичмента.

Отметим, что по закону Трамп остаётся лидером страны до 20 января. Однако Пелоси, по всей видимости, оказалась так напугана взятием Капитолия поддерживающими Трампа американцами, что решила форсировать события.

Нэнси Пелоси в заявлении настаивала, что Дональд Трамп совершил "подрывные действия". Поэтому следует использовать 25-ю поправку к Конституции США, чтобы доказать, будто Трамп не способен исполнять свои обязанности.

"Президент США - очень опасный человек, который не должен быть в должности. Это наиболее срочный приоритет", - заявила Пелоси.