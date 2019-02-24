Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США берут под контроль информационное пространство Молдовы
"Дать отпор украинскому агрессору": Очередной ляп Порошенко вызвал сме...
США ещё долго останутся в Сирии
Эксперт оценил результаты голосования русского экзархата в Западной Европе
Главная / В мире

На референдуме в Окинаве большинство жителей проголосовали против базы США

24 февраля 2019, 18:39  •  113 • В мире
В японской префектуре Окинава в воскресенье проходил референдум, в ходе которого жители высказали своё мнение о судьбе американской военно-воздушной базы Футэмма. Большая часть населения выступила против этой базы на территории самого южного японского региона.
Точные данные будут опубликованы позднее, однако судя по результатам экзитполов уже известно, что не согласны с решением японских властей о сохранении базы в пределах префектуры более четверти жителей Окинавы.
Хотя результат этого референдума с юридической точки зрения ни к чему не обязывает власти страны, глава префектуры Денни Тамаки уже собирается информировать премьер-министра Японии о мнении жителей. Кроме того, будет поставлена в известность и администрация Дональда Трампа.
Переговоры вокруг этой базы не прекращаются с 1996 года. В 1999 году было принято решение о её переносе из густонаселённого города Гинован на север Окинавы. Казалось, что решение принято. В 2013 году даже начались работы по оборудованию базы на новом месте. Однако в 2015 году прежний губернатор Окинавы Такэси Онага выдвинул требование вывести американцев с их базой за пределы префектуры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
24 февраля 2019, 18:39
На референдуме в Окинаве большинство жителей проголосовали против базы США
24 февраля 2019, 15:24
"Уже не мультики": Для поражения выбраны пять целей в США - СМИ
24 февраля 2019, 15:24
"Если Путин умрёт": Украинский историк нарисовал апокалипсический "конец России" и сам ужаснулся
Загрузка...
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
23 февраля 2019, 23:09
Жить или потреблять: Почему французские крестьяне добровольно уходят из жизни
24 февраля 2019, 18:24
«Дипломатическое давление продолжится»: как проходят переговоры США и Турции по вопросу покупки Анкарой российских С-400
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
22 февраля 2019, 17:54
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
21 февраля 2019, 22:24
"Главный подхрюкиватель выдал себя": В Сети нашли видео с хрюкающим президентом
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
18 февраля 2019, 00:09
Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади вынесла вердикт Москве
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.