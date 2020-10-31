«На развитие эпидемического процесса влияет множество факторов»: в России выявили 18 140 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 подтверждён у 1 618 116 человек, 1 215 414 (75,11%) из которых выздоровели. Скончались 27 990 пациентов (1,73%), 334 — за последние сутки. К настоящему времени проведено более 60,4 млн тестов на коронавирус, под наблюдением врачей остаются порядка 385 тыс. человек. Эксперты Роспотребнадзора полагают, что возможный пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ может наступить в первой декаде или середине ноября.

За прошедшие сутки в России выявлено 18 140 новых случаев заболевания коронавирусом. Днём ранее в стране диагноз был подтверждён у 18 283 человек.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 1 618 116 заболевших, из них выздоровели 1 215 414 человек (75,11%), в том числе 14 854 — за минувшие сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 27 990 пациентов (1,73%), за сутки умерли 334 человека.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период проведено свыше 60,4 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 575 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 385 тыс. человек.

В Москве выявлено 4952 новых случая заболевания, днём ранее — 5268. Кроме столицы более 500 случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге (854) и Московской области (535).

© Максим Блинов/РИА Новости

В Москве пока не планируется вводить пропускную систему в связи с распространением коронавируса, рассказал руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Москва пока не планирует вводить пропускную систему и ограничивать прогулки горожан по аналогии с тем, как это на данный момент сделано во Франции и в других странах мира», — приводит ТАСС слова Лысенко.

Он добавил, что реализованные в разных государствах решения имеют особенности, которые зависят, в том числе, от сформированной в конкретном городе или стране IT-инфраструктуры.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов выразил мнение, что возможный пик заболеваемости COVID-19 в России может наступить в первой декаде или середине ноября.

Он отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в различных регионах наблюдался в разное время, поэтому сроки пика также могут отличаться.

«Ориентировочно это будет первая декада — середина ноября. Более точный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов — и климатических, и социальных», — цитирует Горелова ТАСС.

Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уточнил, что число ежедневно выявляемых случаев коронавируса на пике может приблизиться к 20 тыс.

Испытания вакцины среди пожилых

В свою очередь, руководитель клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Никита Ломакин сообщил, что первая группа добровольцев пожилого возраста получила прививку от COVID-19. По его словам, побочных эффектов среди участников эксперимента не выявлено.

«Первая группа участников прошла скрининг в прошлый четверг (22 октября. — RT), госпитализирована в воскресенье, а 28 октября она получила дозу вакцины», — рассказал Ломакин в интервью газете «Известия».

Он отметил, что в первую группу пожилых добровольцев вошли 28 человек. К участию в исследовании не допущены лица с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами или аллергическими реакциями, пациенты, получающие онкопрепараты или иммуносупрессивную терапию, а также пожилые люди, которые в течение года перенесли острый инфаркт или острый инсульт.

Ломакин рассказал, что в ходе исследования среди лиц младшего возраста в первые 24—49 часов после введения первой дозы вакцины в числе побочных эффектов наблюдалось предгриппозное состояние и повышение температуры.

«Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций отмечено не было... Никаких проявлений мы не отметили... Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного) фона», — подчеркнул Ломакин.

По мнению руководителя испытаний, подобный эффект можно объяснить тем, что, что иммунная система пожилых людей немного супрессирована, и они так ярко не реагируют на вакцину.

Наряду с этим Ломакин пояснил, что участников испытаний госпитализируют дважды — после получения первой дозы вакцины на шесть дней и спустя две недели на три дня для введения второй дозы вакцины.

«В течение полугода эти больные проверяются: они будут приходить в больницу, с ними будут контактировать по телефону. У них возьмут разные анализы крови (очень большая панель), чтобы выяснить некоторые вопросы и с точки зрения безопасности, и с научной стороны», — добавил Ломакин.

Всего в исследование на группах риска планируется включить 110 человек.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована вакцина «Спутник V» центра имени Гамалеи, в октябре — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё один препарат, разработку которого вёл Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.