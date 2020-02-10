На разных скоростях: что может быть причиной разногласий США и Израиля по «сделке века»

Вашингтон предостерёг Тель-Авив от односторонних шагов по распространению суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу Иордана. Соответствующую запись в Twitter сделал американский посол в Израиле Дэвид Фридман. В частности, дипломат призвал еврейское государство дождаться завершения работы совместной комиссии по составлению карты Западного берега, который признаётся Совбезом ООН аннексированной территорией. Эксперты связывают несогласованность действий между США и Израилем с выборами в еврейском государстве. Аналитики считают, что премьер Биньямин Нетаньяху пытается ускорить процесс и заработать политические очки в преддверии голосования.

Американский посол в Израиле Дэвид Фридман предостерёг Израиль от односторонних действий по распространению суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу Иордана. На своей странице в Twitter он призвал израильское руководство дождаться запуска совместной комиссии, которая будет обсуждать данный вопрос в рамках «сделки века», предложенной президентом США Дональдом Трампом.

«Как США уже заявляли ранее, распространение израильского законодательства на территории, которые, согласно плану, станут частью Израиля, может произойти только после завершения процесса составления карт совместной американо-израильской комиссией. Любые односторонние действия до завершения работы комиссии ставят под угрозу план и признание США (действий Израиля по распространению своего суверенитета. — RT)», — написал Фридман.

Спорное картографирование

8 февраля во время встречи с жителями города Маале-Адумим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти уже начали составлять карты районов на Западном берегу, которые, согласно плану Трампа, должны стать частью Израиля.

Эти территории были заняты войсками еврейского государства в ходе Шестидневной войны 1967 года. В том же году Совет Безопасности ООН признал их «оккупированными». Палестинцы называют Западный берег частью своего будущего государства и настаивают на возвращении всех земель, потерянных после войны. Несмотря на это, Израиль создал на Западном берегу несколько поселений.

Reuters связывает заявление Нетаньяху в Маале-Адумиме с предвыборной кампанией. 2 марта в Израиле пройдут общенациональные выборы, по результатам которых он рассчитывает сохранить пост премьера. Как уточняет агентство, в настоящее время Нетаньяху возглавляет временное правительство, юридические полномочия которого по «аннексии» Западного берега ещё не определены судебными властями.

Однако после предостережения со стороны Фридмана, выступая на заседании правительства 9 февраля, Нетаньяху подчеркнул, что еврейское государство не собирается ставить под угрозу предложенную Трампом «сделку века».

В то же время он не стал отрицать, что «израильская команда» уже картографирует «территории периметром в 800 км». Из его слов следует, что позже к этой работе будут подключены американские специалисты.

После этого карту Западного берега должен утвердить кабинет министров Израиля. Однако, как рассказал 9 февраля журналистам Фридман, американо-израильская комиссия может не успеть составить карту этого региона до выборов.

В конце января Вашингтон обнародовал более 180 страниц текста «сделки века», которая призвана поставить точку в палестино-израильском конфликте. Она предусматривает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп пообещал, что занимаемая палестинцами территория должна увеличиться вдвое и в случае урегулирования конфликта государство получит $50 млрд от Вашингтона.

В обмен Палестина должна признать суверенитет Израиля над крупными поселениями на Западном берегу реки Иордан (Иудея, Самария) и в секторе Газа. Также должно быть разоружено движение ХАМАС, а территория сектора Газа — демилитаризована. Кроме того, в документе говорится, что Иерусалим остаётся «неделимой столицей» Израиля.

Президент США считает, что представленный план может стать последним шансом для палестинцев обрести государственность.

Еврейское поселение на Западном берегу Иордана

Reuters

© MENAHEM KAHANA

В арабском мире крайне негативно восприняли «сделку века». В частности, глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас обвинил Соединённые Штаты в попытке подкупа палестинцев, навязывании «своих законов» и перечёркивании «всех международных норм». 11 февраля он должен принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию.

Как сообщил ранее палестинский постпред при Всемирной организации Рияд Мансур, на рассмотрение Совбеза будет внесена резолюция с осуждением «сделки века». Текст документа будет согласован с арабскими государствами. Дипломат отметил, что в резолюции будут «жёсткие формулировки».

«Мы знаем, что её заблокируют посредством вето. Но мы хотим показать, что всё международное сообщество выражает единую позицию, которую мы все отстаиваем и которую озвучил Генсек ООН», — приводит слова Мансура РИА Новости.

В беседе с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин назвал предсказуемой реакцию арабского мира. По его словам, план Вашингтона противоречит резолюциям ООН, на которых строится процесс мирного урегулирования арабо-израильского конфликта.

Эксперт подчеркнул, что «сделка века» не решает ключевые проблемы — вопросы безопасности, адекватного территориально-административного разграничения двух государств, возвращения беженцев. В частности, Зинин назвал «фикцией» обещание Трампа увеличить территорию Палестины.

«На карте, которая опубликована в Twitter Трампа, к Палестине присоединены два изолированных района в пустыне. В плане, конечно, говорится, что все арабские анклавы будут связаны дорогами, но ведь они пройдут через Израиль, а тот, в свою очередь, вряд ли на это согласится. Эта идея обсуждалась с 1990-х годов, и всегда Израиль был против, видимо, опасаясь, что не сможет контролировать передвижение палестинцев», — пояснил Зинин.

Предвыборная суета

Несогласованность между США и Израилем по «сделке века» в части работы совместной комиссии по составлению карты Западного берега эксперты объясняют спешкой со стороны Нетаньяху. Статус этих территорий является «очень щепетильным вопросом» для премьера лично и руководства еврейского государства в целом.

В беседе с RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев заявил, что Нетаньяху пытается заработать политические очки в преддверии выборов и минимизировать отрицательный эффект от коррупционных скандалов.

В настоящее время генпрокуратура Израиля расследует три уголовных дела по фактам взяточничества, мошенничества и злоупотребления доверием, фигурантом которых является Нетаньяху, напомнил эксперт. Глава правительства рассчитывает, что парламент защитит его от судебного преследования.

Столкновения палестинцев с израильскими военнослужащими

AFP

© ABBAS MOMANI

«Если он проиграет выборы, то может потерять иммунитет. Поэтому сейчас Нетаньяху нужно срочно делать какие-то шаги, которые будут положительно восприниматься электоратом. В такой ситуации он, видимо, готов действовать вразрез с договорённостями с Вашингтоном», — рассуждает Труевцев.

Предупреждения Фридмана о недопустимости односторонних шагов со стороны Израиля эксперт объясняет тем, что зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, которого называют негласным архитектором «сделки века», настаивает на том, чтобы Израиль не торопился с решением территориального вопроса.

«Кушнер считает, что палестинцам необходимо дать от полугода до года на раздумье и обсуждение условий плана. Он надеется, что они в итоге примут сделку. Поэтому американская позиция в данном случае отличается от израильской», — пояснил Труевцев.

Схожей точки зрения придерживается Юрий Зинин. По его словам, Соединённые Штаты не намерены торопиться с реализацией сделки, надеясь на то, что палестинцы уступят давлению. При этом Израиль опасается, что в случае поражения Трампа на президентских выборах в конце 2020 года Вашингтон может свернуть этот проект.

«Интерес Израиля в том, чтобы как можно быстрее запустить механизмы, прописанные в сделке, особенно по территориальным вопросам. Это полностью отвечает интересам израильтян. Они рассчитывают, что даже если Трамп проиграет президентскую гонку, то сделку будет невозможно повернуть вспять. Однако, как мне кажется, она и так не очень жизнеспособна и забуксует вне зависимости от итогов выборов и усилий Израиля», — подчеркнул Зинин.