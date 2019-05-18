На равных условиях: каким может быть возвращение России в ПАСЕ

Комитет министров Совета Европы принял заявление о равенстве всех делегаций и таким образом фактически предоставил России возможность подать заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее в ходе своего выступления на министерской встрече в Хельсинки глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не отказывается ни от одного из своих обязательств в СЕ, включая финансовые. Ожидается, что вопрос о возвращении РФ в ПАСЕ будет решён в ходе июньской сессии ассамблеи. Планы совета в отношении членства Москвы вызвали возмущение в Киеве. Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что решение комитета свидетельствует о «начале разворота санкций против России». При этом эксперты считают, что у Украины нет реальных рычагов давления на Европу.

Комитет министров Совета Европы считает, что все члены этой организации, в том числе и Россия, должны иметь равные возможности по участию в работе всех структур СЕ.

«Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных условиях в комитете министров и парламентской ассамблее — двух уставных органах Совета Европы», — говорится в заявлении, распространённом по итогам заседания Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки.

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что Комитету министров СЕ удалось найти «точки соприкосновения» в вопросе возвращения России в ПАСЕ. Он добавил, что таким образом министры СЕ направили парламентской ассамблее «позитивный политический сигнал».

В свою очередь, глава германского внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил, что в рамках сессии КМСЕ между ним и главой МИД РФ Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии на своей странице в Twitter.

«Хорошо, что мы достигли договорённости о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы», — отметил Маас.

На решение СЕ отреагировала российская сторона. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём выступлении на сессии комитета министров заявил, что Москва поддерживает всех, кто «выступает за прекращение бессмысленной конфронтации, за целостность Совета Европы».

«Для этого необходим возврат к изначальным принципам организации, ключевой из которых равенство всех государств-участников», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также поблагодарил страны Совета Европы и генерального секретаря этой организации Турбьёрна Ягланда за поддержку российской позиции.

«Сегодня было принято решение, которое чётко подтвердило, что, как и записано в уставе, каждое государство — член Совета Европы имеет равные права и равные обязанности. Это, по сути дела, открывает путь для преодоления нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением ПАСЕ. Надеемся, что это решение всеми будет исполняться. Ждать осталось недолго. Уже в июне состоится очередная сессия ПАСЕ. Если это решение будет выполняться, именно там должна быть поставлена окончательная точка в ситуации, когда наши парламентарии не могли полноправно участвовать в работе этой ассамблеи», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, «в Европе должны понимать: без России едва ли возможно обеспечить подлинную европейскую безопасность в каждом её измерении».

«Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые», — отметил глава российской дипломатии.

Он добавил, что «окончательная точка в ситуации, когда наши парламентарии не могли полноправно участвовать в работе этой ассамблеи», должна быть поставлена в июне на очередной сессии ПАСЕ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая 2019 года

AFP

© Vesa Moilanen / Lehtikuva

Как считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, решение Комитета министров Совета Европы принять заявление о равенстве всех делегаций фактически предоставило России возможность подать заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ.

«По существующему регламенту заявку национальные делегации могут подавать только в январе, но с принятием такого решения КМСЕ фактически дал разрешение на то, что можно подавать заявку и в июне», — пояснила Матвиенко.

По её словам, в Москве ценят «эту панъевропейскую структуру». Спикер СФ напомнила, что Россия «не по своей воле ушла из Совета Европы».

«Это был не наш выбор. Это ответ на те несправедливые решения, которые были приняты», — сказала спикер.

Напомним, что Москва приостановила своё участие в заседаниях ПАСЕ в 2015 году в ответ на лишение российских представителей в этой организации права голоса из-за событий в Крыму и Донбассе.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в интервью ТАСС уточнил, что на следующей неделе заявление Комитета министров Совета Европы будет рассмотрено на заседании бюро ПАСЕ, как это предполагает регламент парламентской ассамблеи.

«Затем необходимо принятие двух ключевых поправок в регламент работы организации: первая поправка, на которой давно настаивает Россия, должна исключить возможность применения дискриминационных санкций в отношении любой национальной делегации; вторая призвана открыть возможность для участия в летней сессии ПАСЕ делегациям, которые не подавали заявку в январе», — рассказал Толстой.

«Влиять на европейскую политику»

Договорённости по поводу членства РФ в ПАСЕ, достигнутые в Хельсинки, вполне закономерны, считают эксперты.

«Нельзя игнорировать крупнейшую страну континента. Эту «роскошь» при существующей плотности международных контактов ПАСЕ просто не может себе долго позволять. По этой причине шаги навстречу Москве выглядят естественными», — отметила в беседе с RT доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

Она напоминает, что возвращение Москвы в ПАСЕ поддержал Турбьёрн Ягланд. В частности, в апреле в интервью Financial Times он подчёркивал, что необходимо восстановить полномочия российской делегации к летней сессии ПАСЕ, на которой будет выбран новый генеральный секретарь Совета Европы.

«Если они (Россия. — RT) не смогут участвовать в выборах генерального секретаря, есть опасность, что Россия сделает вывод: здесь (в СЕ. — RT) ей делать нечего», — сказал Ягланд.

По мнению доцента кафедры европейской интеграции МГИМО Александра Тэвдоя-Бурмули, если права российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены, то это Москве может быть выгодно.

«ПАСЕ — один из институтов Совета Европы, через который Россия может каким-то образом влиять на европейскую политику. Если бы Россия ушла из ПАСЕ окончательно, фактически это бы означало, что рано или поздно она выйдет и из Совета Европы», — отметил Тэвдой-Бурмули в беседе с RT.

По его словам, членство России в СЕ позволяет Москве пользоваться многими общеевропейскими правовыми, информационными и ресурсными потоками.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT обратил внимание на то, что пункт о недопустимости лишения голоса участвующей в работе ПАСЕ страны имеет для России особое значение.

«Без него работа в парламентской ассамблее не может быть продуктивной», — уверен эксперт.

«Нет рычагов для давления»

Отметим, встреча Комитета министров Совета Европы впервые за много лет прошла без украинской делегации — глава МИД республики Павел Климкин в Хельсинки не приехал. Как отметил в интервью изданию «Европейская правда» постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, причиной этого демарша Киева стали планы ПАСЕ по возвращению России в свой состав, несмотря на то что Москва якобы демонстративно нарушала условия Минских соглашений.

Глава МИД Украины Павел Климкин

Reuters

© Valentyn Ogirenko

15 мая Климкин заявил, что «c раздачей паспортов в Донбассе РФ точно превратила Минск (Минские соглашения. — RT) в зомби».

«Те, кто в Евросоюзе готов вернуть РФ в ПАСЕ без выполнения ею каких-либо условий, являются, по сути, соучастниками добивания Минска. Если поддаваться на шантаж и совать голову в песок, от европейских ценностей ничего не останется», — написал политик в своём Twitter.

Ранее Климкин в ходе выступления в Брюсселе на мероприятии по случаю годовщины проекта ЕС «Восточное партнёрство» выдвинул ультиматум ряду европейских стран. Он заявил, что если Германия, Франция и другие государства добьются в Совете Европы снятия с России санкционного давления, то Киев перестанет выполнять Минские соглашения.

Владимир Жарихин считает, что демарш главы МИД Украины объясняется не только внешнеполитическими, но и личными причинами.

«Климкин понимал, что он последние дни остаётся на своём посту. Он завершает свою карьеру министра иностранных дел поражением, потому что он всегда резко выступал против возвращения России в ПАСЕ. Теперь ему остаётся только уйти, громко хлопнув дверью», — отметил эксперт в беседе с RT.

В пятницу, на следующий день после отмены поездки в Хельсинки, Климкин написал заявление об отставке. Политик подчеркнул, что 20 мая направит заявление в Верховную раду, а затем новому президенту Владимиру Зеленскому.

Впрочем, эксперты считают, что громкие заявления Климкина о возможном отказе Украины от выполнения Минских соглашений не имеют под собой достаточных оснований.

«Это нереально. Кто ей позволит это сделать? Минские соглашения — это же не прихоть Киева. Чтобы из них выйти, нужно получить согласие других внешних игроков, которые заинтересованы в урегулировании ситуации в Донбассе», — отметил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

К числу этих игроков эксперт, в частности, отнёс ведущие государства ЕС — Германию и Францию. По его мнению, Украина вряд ли сможет повлиять на решения, касающиеся полномочий российской делегации в ПАСЕ.

В свою очередь, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что «риск безусловного возвращения России (в парламентскую ассамблею. — RT) велик».

Он добавил, что положение Киева ослаблено в том числе «полным отсутствием позиции новоизбранного президента». Арьев также считает, что решение комитета свидетельствует о «начале разворота санкций против России».

«У Киева просто нет рычагов для давления. Даже это решение, принятое 14 мая, показывает, что Европа с мнением Украины мало считается. Это понятно: политический вес страны в европейских делах невелик, как и сумма взносов в Совет Европы. Напротив, Россия — одна из основных стран — плательщиц в бюджет этой организации», — отметил Коктыш.

Уходящий и вступающий в должность президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По данным, обнародованным спикером Госдумы Вячеславом Володиным, только в ПАСЕ Россия ежегодно должна перечислять €11 млн. Ежегодный размер российских взносов в бюджет всех структур Совета Европы составляет порядка €32,5 млн, заявил он в интервью телеканалу «Россия 24». Это существенно больше, чем платит Украина, отмечают эксперты.

Однако членские взносы Россия не делает с 2017 года, что создало существенные проблемы для бюджета Совета Европы. Коктыш напомнил, что Украина попыталась компенсировать отсутствие российского вклада, но направила лишь €400 тыс.

«Компенсация получилась символической и ни на что повлиять не могла», — констатировал эксперт.

По мнению Кирилла Коктыша, разногласия Киева с Советом Европы могут быть выгодны не только покидающему свой пост Климкину, но и действующему президенту Петру Порошенко, который сложит свои полномочия уже в понедельник.

«Украинский лидер уходит, приходит Зеленский. Налаживать отношения с Советом Европы придётся уже ему», — поясняет Коктыш.

По его мнению, Порошенко умышленно создаёт новому президенту проблемы как во внешней, так во внутренней политике. Конечная цель пока ещё действующего главы государства — снизить популярность Зеленского и тем или иным способом добиться реванша за поражение на президентских выборах.

«Достаточно вспомнить недавно принятый закон о государственном языке», — резюмировал эксперт.