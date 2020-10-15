На растущую продовольственную угрозу Китай решил ответить "операцией чистые тарелки"

Автор:

Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Причины и предпосылки

Каковы предпосылки для обострения этого вопроса? В самом начале автор указывает на целый ряд причин для этого: "Это был не самый удачный год для Китая. Экономика пережила экономический спад в первом квартале в 6,8%, за которым последовал 3,2% отскок (анемичный по китайским стандартам) во втором квартале. Отношения с Соединёнными Штатами остаются напряжёнными и сложными. Кроме того, проливные дожди вызвали массовые наводнения, которые стоили Китаю миллиарды долларов, смыв заводы, дома и сельскохозяйственные угодья в пенистой волне разрушений. Последнее очень важно. В то время как Китай поддерживает более 20% населения мира, он имеет немногим более 12% своих пахотных земель (по данным Всемирного банка). Проливные дожди и наводнения – это достаточно плохо; добавьте к этому возрождение африканской чумы свиней в некоторых частях Южного Китая, и вопрос продовольственной безопасности приобретёт такую остроту, что за этим стоит понаблюдать".

– Масштабы проблемы продовольственной безопасности, стоящей перед Китаем, сложны и затрагивают целый ряд факторов, – продолжает Макдональд. – Хотя Китай располагает значительными запасами кукурузы, риса и пшеницы, он по-прежнему зависит от импорта соевых бобов и испытывает нехватку свинины, являющейся традиционным продуктом питания. Африканская чума свиней привела к крупной выбраковке свиного стада в Китае в 2019 году, а наводнения 2020 года нанесли ущерб усилиям по их восстановлению. И хотя Китай диверсифицировал свои источники соевых бобов (включая таких производителей, как Бразилия и Аргентина), он всё ещё зависит от импорта.

Дополнительный рост в силу этих и других причин получила в КНР и инфляция: "Потребительская инфляция в Китае ускорилась до 2,7% в июле с 2,5% в июне, подтолкнутая ростом цен на продовольствие. Это давление было вызвано проблемами со стороны предложения, которые были особенно очевидны в ценах на свинину и яйца. Называемые "летающими свиньями" и "летающими яйцами", это два социально чувствительных продукта питания, которые, несомненно, беспокоят правительство".

– Одним из главных обещаний, данных Коммунистической партией китайскому народу, было обильное питание. Можно утверждать, что Коммунистическая партия в основы своей программы включила еду на столе, личную безопасность и место для жизни, – напоминает автор и резюмирует. – Теперь это сигнализирует о том, что еда может стать проблемой в будущем.

Ключевой регион

Общую не самую радостную картину дополнили и негативные события этого года: "Наводнения в бассейне реки Янцзы, являющейся источником большей части китайского риса, повлияли на производство и транспортировку и оставили после себя значительное количество земли под водой. По данным Главного таможенного управления Китая, импорт зерна в период с января по июль вырос на 22,7% (до 74,51 миллиона тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Импорт пшеницы и кукурузы за тот же период значительно увеличился. Важность импорта зерна, вероятно, сохранится в течение всего года".

Сбор урожая риса в бассейне реки Янцзы. Фото: Huang Xiaobang / Globallookpress

Бассейн Янцзы приведён автором совсем не случайно. По многим показателям он является ключевым для китайской экономики: "Экономический пояс реки Янцзы – это одновременно и сила Китая, и его слабое место. Этот район является домом для более чем 40% населения Китая (около 600 миллионов человек) и составляет почти 50% стоимости экспорта и 45% ВВП (по данным China Water Risk). Как отметила Анджани Триведи из Bloomberg, "сам по себе регион может стать третьей по величине экономикой в мире". Можно сказать, что как ведёт себя экономический пояс реки Янцзы, так ведёт себя и Китай. Рост численности населения и чрезмерная урбанизация делают этот регион всё более подверженным угрозе наводнений".

Исторические традиции и проблемы управления

По мнению исследователя, Китай не впервые сталкивается с подобной ситуацией и выработал уже привычный "модус операнди" для реагирования на подобные угрозы: "Более агрессивная дипломатия Китая "воин-волк", отражённая в агрессивных действиях Пекина вдоль индийской границы, Южно-Китайском море, а также напряжённые отношения с тремя его наиболее важными поставщиками продовольствия (Австралией, США и Канадой) могут быть частью усилий по отвлечению внимания от внутренних проблем, таких как отсутствие продовольственной безопасности. Это была тактика, использованная Мао в 1962 году после Великого голода, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем к границам. В то время как упорное вмешательство Китая на индийской границе привлекло внимание, решение 26 августа запустить из Южно-Китайского моря четыре баллистические ракеты, получившие название "убийца авианосцев" или "убийца Гуама", вызвало напряжённость в отношениях с США, но также соответствует схеме, давно использовавшейся Мао, чтобы создать проблемы за пределами страны, решая внутренние".

Не исключено, что лидер Китая воспользвуется и другим инструментом:

Существует также надвигающаяся возможность того, что Си собирается начать новую чистку партии в ожидании более сложной экономической ситуации в будущем, а также для предотвращения растущего несогласия внутри партии по поводу его политики. Действительно, поговаривают о кампании по исправлению положения, о тактике, которую Мао использовал для чистки своих врагов внутри партии.

Усугубляет ситуацию, по мнению Макдональда, и выстроенная система государственного управления страной, "которая делает трудным для субъектов в нижней части пирамиды власти быстро сигнализировать о проблемах вверх по цепочке командования. Вспышка COVID-19 в Ухане имела все признаки этого: местные лидеры стремились сдержать проблему, которая была вне их возможностей, и при этом подавляли информацию, подавляли любые дебаты о политических вариантах и оттягивали момент, пока ключевые новости не дошли до верхушки иерархии".

Они пошли другим путём – "операция чистые тарелки"

Впрочем, непосредственной угрозы обострения обеспечения продовольствием сейчас нет: "Несмотря на мрачные краткосрочные перспективы, Китай не движется к голоду; по крайней мере не сейчас… 17 августа 2020 года Китайская академия общественных наук сделала замечание, что "нет необходимости беспокоиться", когда речь заходит о том, что в стране достаточно продовольствия. Однако она также предупредила, что если не будут проведены крупные сельскохозяйственные реформы, Китай может столкнуться с "нехваткой продовольствия" к 2025 году.

Си Цзиньпин выступил с инициативой борьбы с расточительством продовольствия населением Китая. Фото: Ju Peng / Globallookpress

Впрочем, китайцы не были бы китайцами, если бы не старались устранять пока ещё перспективные угрозы. Именно поэтому, продолжает автор, "председатель КНР Си Цзиньпин выступил в августе с новой инициативой "операция чистые тарелки", нацеленной на борьбу с расточительством продуктов питания в Китае":

Китайское правительство давит на своё население (стыдя людей за то, что они едят слишком много и впадают в обжорство), чтобы сохранить запасы продовольствия, заставить китайский народ думать о еде как о драгоценном товаре и подготовить почву, если это необходимо, для более жёстких мер по обеспечению поставок продовольствия.

– Аргументация, лежащая в основе инициативы Си, связана с необходимостью начать умнее относиться к потреблению пищи. Проще говоря, чем больше Китай вынужден импортировать продовольствия, тем больше он зависит от других стран, подчёркивает автор. – Если продовольствие будет поставлено на вооружение, растущая зависимость Китая от импорта продовольствия может снизить его способность проводить определённую политику, например, укреплять свои позиции в Южно-Китайском море и контролировать Гонконг. Это также может оказать давление на цены на продовольствие, что, по мнению Коммунистической партии, было одним из факторов, которые помогли разжечь демонстрации на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

И заключает, что, "учитывая историю Китая, правящая партия и Си Цзиньпин должны быть обеспокоены", поскольку "люди могут голосовать своими бумажниками, но чаще всего они восстают со своими желудками".

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.