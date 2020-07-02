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"На ранчо захвачена летающая тарелка". Загадки НЛО

02 июля 2020, 08:00  •  59 • Аналитика
© Fotolia / Mushy
Недалеко от города Розуэлла в штате Нью-Мексико в США что-то разбилось 2 июля 1947 года. Официально – сверхсекретный метеозонд, аппаратура программы "Могул" для слежения за советскими ядерными испытаниями. Но более популярной стала версия о внеземном корабле. Капитана-инопланетянина якобы захватило правительство США и засекретило. Кстати, в честь тех событий уфологи 2 июля теперь отмечают Международный день НЛО.
Через несколько дней, 8 июля 1947 года, командование армейской воздушной авиабазой Розуэлл заявило: "Разведотдел 509 авиаполка бомбардировщиков восьмой воздушной армии США при содействии местного фермера и окружного шерифа обнаружил "Летающий диск" (Flying Disc). После чего диск был доставлен на авиабазу Розуэлл, где подвергся предварительному осмотру". Тут уже можно было радоваться контакту с внеземными цивилизациями, но командующий 8-й воздушной армией бригадный генерал Роджер Рэми опроверг эту информацию.
Но про инцидент в Розуэлле на тот момент уже написали несколько газет – опять же по пресс-релизу от военных с упором на "летающую тарелку". Потом про "вторжение" все забыли. Тридцать лет спокойно жили, и на тебе – в 1978 году физик и уфолог Стэнтон Т. Фридман взял интервью у майора Джесси Марсела, который в 1947 году был начальником разведки базы ВВС США. Тот заявил, что история про зонд – прикрытие: "это были предметы неземного происхождения". С тех пор мир не может успокоиться и постоянно пытается разгадать эту историю, а американские политики перед каждыми новыми выборами обещают рассказать всю правду. Трамп не стал исключением.
В Розуэлле проводят ежегодный фестиваль в память об инопланетных событиях, там есть Международный музей НЛО и даже памятник инциденту 1947 года. Но не Розуэллом единым. Внеземными цивилизациями заинтересовались еще в XIX веке. Вроде бы даже небезызвестный Никола Тесла получил сигнал инопланетного происхождения. С тех пор НЛО ищут, видят и находят подтверждение увиденному по всему миру. Либо просто сильно верят, что нашли таковые. Хотя можно было бы поверить Илону Маску и успокоиться: "Насколько мы знаем, мы – единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков". Уж ему-то виднее с его запусками космических кораблей.
И, тем не менее, вера во все неопознанное крепка, тому есть объяснение, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-психиатр Диана Генварская:
"НЛО является неким символом того, что в принципе можно уйти от реальности, если есть проблемы какие-то нерешенные, сложные состояния и эмоции. Любые варианты иной реальности – что кто-то к нам пришел, как в сказке – люди используют для того, чтобы не очень включаться в современные проблемы, если у них не хватает сил или возможности что-то решать. Но люди стремятся к улучшению своей жизни. И если вера в НЛО дает им такую возможность, они с удовольствием в это верят".
Одни верят во внеземные цивилизации и радуются, что мы не одни во вселенной, а другие верят и боятся. Это тоже нормально, продолжает Диана Генварская.
"Люди любят себя пугать. Большинство таким образом испытывает сильные эмоции. Домохозяйкам, подросткам, например, не хватает жизненной и эмоциональной насыщенности. Человек ищет себе дополнительные сильные эмоции. Страх является одной из самых сильных эмоций. Все чаще люди к этому возвращаются, потому что это приятно щекочет нервы. А страх возникает из-за того, что люди не понимают, с чем это связано, что с ними будет происходить. Конечно, это страшно", – пояснила врач-психиатр.
Квадрокоптеры и другие беспилотники, как военные, так и гражданские, слегка пошатнули веру людей в НЛО. Многие непонятные явления сейчас объясняют полетом вполне земных устройств, хотя не всегда это так, уверен уфолог Юрий Сенькин.
"Объекты, которые появляются на небе над различными точками Земли – это не бред, а реальность. Половина объектов имеет свойства явно внеземного характера. То есть и перемещение, и физические параметры полетов, и скорость. Сегодня действительно многие люди путают с НЛО квадрокоптеры, разные летательные аппараты. Вполне вероятно, сейчас идет дезориентация в этом плане", – сказал эксперт радио Sputnik.
Несмотря на то, что люди уже не первый век пытаются найти жизнь на других планетах, едва ли удалось продвинуться в изучении НЛО, считает уфолог.
"Ученые, исследователи не могут в полной мере заняться изучением этой проблемы, когда на нашей планете хаос, бардак, больше социальных проблем. И приближаясь к данной теме, мы каким-то образом буксуем на месте, как 10, 15, 20 лет назад. Сама система мешает исследователям приблизиться к данной точке разгадки, что это за объекты. Пока мы не приблизились, очень далеко находимся", – добавил Юрий Сенькин.
Уфологи не имеют общей точки зрения, что же представляют собой неопознанные летающие объекты. Далеко не все полагают, что это нечто похожее на космические корабли с другой планеты. Некоторые считают, что это природные аномалии, у них нет физического выражения, они не сделаны из металла или другого материала в другой цивилизации. Это нечто энергетического происхождения – вроде шаровой молнии. Есть еще одна точка зрения – это могут быть объекты из будущего или из прошлого – из других отрезков времени в нашем измерении или из других измерений.
Тем временем китайцы начали искать внеземные цивилизации с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа FAST. Его мощности так велики, что позволят провести поиски разумной жизни на тысячах экзопланет, в том числе, в соседней галактике Андромеды. Некоторые уфологи полагают, что Китаю удастся приблизиться к разгадке.
Либо Трамп опередит азиатских коллег и рассекретит сенсационные данные об инциденте в Розуэлле. Да кто бы это ни сделал, интерес публики будет колоссальный. Можно верить или не верить, но всегда интересно знать, одни ли мы во вселенной.
Автор Людмила Чернова, радио Sputnik
А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, почему человечество так верит в жизнь на других планетах.
Узнать за 90 секунд: почему люди верят в инопланетян
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